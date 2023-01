Un diputado de Javier Milei denunció una polémica medida de Axel Kicillof

El diputado de Avanza Libertad, Nahuel Sotelo, denunció con fervor la medida del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, respecto a que la provincia se hará cargo de deudas de mujeres con entidades crediticias. El legislador propone cerrar el ministerio de Género bonaerense.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires dio luz verde a la creación del Fondo Fiduciario para el Desendeudamiento de Mujeres.

Mediante el Decreto Nº 2370/2022 publicado el 11 de enero en el boletín oficial provincial, Axel Kicillof dispuso la integración del fondo fiduciario que tendrá como principal objetivo “la adquisición directa de las deudas de las mujeres con entidades proveedoras de créditos registradas en el Banco Central de la República Argentina (BCRA)”.



Nahuel Sotelo, quién responde al diputado de Libertad Avanza, Javier Milei, sostuvo que la propuesta es "un delirio". “El gobierno provincial tiene un problema para establecer las prioridades. Es un delirio que el Estado se haga responsable de las deudas privadas, están estatizando deuda", expresó éste.

El diputado de Avanza Libertad, Nahuel Sotelo.

El legislador agregó que “el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual es un aguantadero político de la militancia k y no resuelve las problemáticas de las cuales dice encargase”.



El considerando del decreto publicado recientemente sostiene que el programa está destinado a “mujeres en situación de vulnerabilidad” que producto de las diferencias y desventajas económicas con los hombres no pudieron hacer frente a las deudas contraídas con entidades proveedoras de crédito.



“Si el problema es la informalidad se deben bajar las cagas impositivas que hacen inviable para las PyMEs bonaerenses contratar personal. No puede ser que todo sea género y diversidad en una provincia con mas del 50% de su población debajo de la línea de pobreza", sentenció el creador de la agrupación La Julio Argentino.