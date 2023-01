Ricardo Alfonsín y una dura visión de por qué la UCR no se pronuncia sobre el escándalo de los chats filtrados

El embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, aseguró que la UCR no se ha pronunciado respecto de los chats atribuidos al ministro de Seguridad porteño, Marcelo D' Alessandro, porque tiene "temor a que se rompa Juntos por el Cambio" y señaló que "en muchas ocasiones hemos resignado convicciones".



Además, el integrante del partido centenario indicó que "no se puede hacer radicalismo en Juntos por el Cambio" porque "las dos cosas juntas no van".



"¿Por qué creen que el partido -la UCR-, que es un partido con fuerte convicción republicana, no ha dicho aún nada con respecto a este tema de los chats?. Por temor a que se rompa Juntos por el Cambio. Pero este no es el único caso. En muchas ocasiones hemos resignado convicciones", sostuvo Alfonsín.



En la última semana de 2022, se difundieron en distintos medios de comunicación chats atribuidos a D'Alessandro en los que mantenía conversaciones con Silvio Robles -estrecho colaborador del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti-, quien le sugería al Gobierno porteño estrategias para obtener un fallo favorable de la Corte Suprema en el conflicto por los fondos coparticipables que mantiene con la Nación, algo que finalmente se produjo.



También se ventilaron conversaciones del funcionario con el empresario Marcelo Violante, quien estuvo a cargo de la concesión del servicio de grúas en la Ciudad de Buenos Aires, y le pedía -en diálogos supuestamente registrados en 2019- varios pagos de entre 30 y 60 mil dólares al Ministro a cambio de gestiones ilegales.



El integrante de la UCR indicó: "De ser cierto, es gravísimo. Yo no prejuzgo. Nunca lo hago. Pero necesitamos saber si estos chats son o no verdaderos".



En cuanto a la sospecha de que se trata de chats falsos, Alfonsín sostuvo: "¿Tienen pruebas de que hubo espionaje ilegal, o es algo que suponen?. Si tienen pruebas que las muestren. Si no las tienen, y es solo una suposición ¿cómo acusan de algo así en base a suposiciones?. Eso también es grave ".



En ese mismo sentido, dijo que "No alcanza con decirlo, hay que probarlo. Y es muy fácil hacerlo: hay que entregar el móvil. De esa manera se despeja toda duda".



Alfonsín rescató la actitud de algunos dirigentes de la UCR que le reclamaron a las autoridades partidarias que se manifiesten y exijan el esclarecimiento del tema de los chats y dijo: "Los felicito no solo por la consecuencia con las ideas sino también por la valentía".



"En el partido, desde hace tiempo ya, la discrepancia, te sitúa en un lugar que no es fácil, en el lugar de la incomprensión o el agravio de los propios correligionarios. No de todos, desde luego", advirtió.



Alfonsín, asimismo, lamentó que "la oposición haya impedido que se tratara el proyecto de ley de reforma del fuero federal que propuso el presidente (Alberto) Fernández en el año 2020, cumpliendo con lo que había dicho en la campaña".



Consultado sobre la campaña 2023 y la alianza de la UCR con el PRO, el embajador sostuvo que "los acuerdos se hacen entre quienes piensan parecido".



"La derecha democrática nos merecen todo el respeto, desde luego, pero nosotros no somos de derecha. Para decirlo en pocas palabras: no se puede hacer radicalismo en Juntos por el Cambio. Si hacemos radicalismo en Juntos por el Cambio, Juntos por el Cambio no sobrevive. Lo pondría así: o Juntos por el Cambio o el radicalismo. Las dos cosas juntas no van", aseveró.