Javier Milei, furioso por la inflación anual de casi 100%

El diputado nacional de La Libertad Avanza, Javier Milei, manifestó su descontento ante el reciente informe inflacionario compartido por el Instituto Nacional de Censos y Estadísticas (Indec), en el cual se precisó que la variación mensual fue de 5,1% y el total durante el año 2022 fue de 94,8%. En ese sentido, el economista aprovechó para insistir en su idea de, en caso de llegar a la Presidencia de la Nación, eliminar el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

"INFLACIÓN = DELITO Inflación anual del 94,8%. Vengan los políticos ladrones y sus economistas a sueldo a defender que es bueno tener un BCRA. Lo único que quieren es seguir robando ya que este gobierno (con aval de JxK) se robó 15% del PBI con emisión en los últimos tres años2, disparó Milei en su cuenta de Twitter.

"La inflación es una falsificación que a la postre culmina en una estafa. Es más, la misma tiene lugar en el propio momento en que se emite dinero (momento en que se infla la cantidad de dinero) y dada la pérdida de valor que ello acarrea para el mismo se perfecciona la estafa", siguió.

"Por efecto Hume-Cantillon sabemos que los máximos beneficiarios son los que reciben primero el dinero (obvio, los políticos ladrones) y los que lo reciben últimos los más perjudicados, aquellos que están al final del proceso, los trabajadores, de ahí un perjuicio 30 veces mayor".

Y añadió: "Al mismo tiempo, la inflación no se da de modo homogéneo, ya que dados los distintos agentes, preferencias y bienes el dinero no es neutral. Por ende, ello afecta la distribución, el ahorro, la tasa natural y la inversión, de ahí que se castigue a la acumulación de capital...".

"Y al castigarse la acumulación de capital no sólo que la productividad es menor (menos salarios y peor nivel de vida) sino que además no se crean puestos de trabajo nuevos, que ante la mayor población genera caída de los salarios reales adicionales. BASTA POLÍTICOS DE ARRUINARNOS. Obviamente, los oscuros "bien" pensantes te van a hablar del facilismo de eliminar el BCRA. No sólo que se trata de verdaderos ignorantes en la materia que sólo recurren a falacias sino que además son parte de la casta política chorra (como políticos y/o técnicos). SON CHORROS", concluyó.