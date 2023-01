Fallo de la Corte: Axel Kicillof está indignado y no pude disimularlo

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó este miércoles que el fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires es "un atropello institucional y mal desempeño" por parte de los jueces, porque "decidieron sacarle la plata a las provincias" y "dársela a Horacio Rodriguez Larreta en campaña".



Kicillof manifestó su acuerdo con el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia impulsado por el presidente Alberto Fernández y otros mandatarios provinciales y sostuvo que los miembros del máximo tribunal "decidieron sacarle la plata a las provincias y dársela a Larreta en campaña. Eso es mal desempeño, es ilegal".



El gobernador señaló que "cuando gobernaba (Mauricio) Macri se manotearon la plata de todas las provincias" y añadió que "cuando las cosas se pusieron en su lugar de acuerdo a la ley, como (ellos) ya no son gobierno, lo hacen a través de la Corte en un fallo absolutamente fuera de norma".



"Esto solo se puede vender al revés con los mecanismos para tergiversar que usan (Héctor) Magnetto, Clarín y La Nación", sostuvo el gobernador bonaerense.



Kicillof, en ese sentido, remarcó el rechazo de gobernadores al fallo de la Corte y afirmó que "los recursos que le dan a la Ciudad de Buenos Aires salen del Gobierno nacional que invierte sus recursos en todo el territorio argentino, que integramos todas las provincias".



En esa línea, enfatizó que el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dispuso que el Gobierno nacional le pague a la Ciudad de Buenos Aires el 2.95% de la masa de impuestos coparticipables "perjudica a todas las provincias del país".



Kicillof, asimismo, opinó que el debate sobre el juicio político a los integrantes del máximo tribunal sirve como "excusa a la oposición para no sesionar en el Congreso" y consideró que "es patético, porque ya venían sin dar quórum".



"Dejaron a mucha gente sin jubilación y a otros tantos sin universidades por no sesionar", completó.