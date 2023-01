Siguen los cuestionamientos a Axel Kicillof por la compra de geles sexuales

La diputada Constanza Moragues, titular del unibloque La Libertad Avanza, presentó un pedido de informes para saber si los 500 millones de pesos destinados a la compra de geles sexuales forman parte de una reasignación de partidas presupuestarias, en base a qué indicadores epidemiológicos se basó el Ministerio de Salud bonaerense para armar los pliegos de licitación y si la empresa adjudicataria cuenta con los requisitos para ser proveedora del Estado.

La solicitud de informes al Ejecutivo bonaerense fue acompañada por sus excompañeros del bloque Avanza Libertad, Guillermo Castello y Nahuel Sotelo, además de los diputados de Juntos por el Cambio Florencia Retamoso y Luciano Bugallo.

En los considerandos, Moragues sostiene que las enfermedades de transmisión sexual por el no uso de barreras profilácticas crecieron - según datos del boletín epidemiológico sobre HIV y otras Enfermedades de Transmisión Sexual - un 30,8% en la zona AMBA.

En diálogo con MDZ, Moragues afirmó: "Resulta poco comprensible que el Gobierno provincial destine una cifra millonaria a la compra de un producto que no resuelve de manera directa el problema de las enfermedades de trasmisión sexual. ¿Cómo se entienden las prioridades de Kicillof?, cuando en la provincia no hay patrulleros, los hospitales públicos están en pésimas condiciones y nuestros adultos mayores están totalmente desprotegidos”.

“Nos toman por idiotas. El mensaje que baja el Gobierno con estas acciones es ‘no nos importa tu vida, no nos importan tus recursos, no nos importa tu salud, no nos importás’. Para el gobernador es mas importante el sexo anal que la salud de los bonaerenses”, sostuvo la legisladora referenciada en Javier Milei.

Además, destacó que "el 98% de los casos de enfermedades de transmisión sexual son por no usar preservativos". “Entonces el Ministerio de Salud bonaerense se está contradiciendo. Sostienen que la compra de los geles íntimos es para acompañar el uso de los preservativos, a sabiendas de que es muy alto el porcentaje de personas que no se cuidan cuando tienen relaciones sexuales. Lo que están haciendo es incentivar el sexo sin protección”, destacando que la compra está orientada a una minoría que representa "el 0,12% de los bonaerenses".

Por otra parte, Moragues sostuvo que los programas de educación sexual fracasaron en la provincia de Buenos Aires. “La ESI (Educación Sexual Integral) es un fracaso rotundo. Los 1.548 millones de pesos invertidos exclusivamente para mejorar el conocimiento en la prevención de las enfermedades de transmisión sexual no sirvieron para nada. Los indicadores demuestran que el mayor crecimiento de enfermedades de trasmisión sexual se da en la franja poblacional de 15 a 24 años”.

En ese sentido, dijo que la compra de geles sexuales tiene como motivación robar al Estado. “No hay otra motivación. No queda otra que pensar que el único propósito es el de robar, además teniendo en cuenta que Farmacorp, la empresa que ganó la licitación, tiene vinculaciones con el oficialismo y no está habilitada por el Anmat para poder producir. Con lo cual, hay grandes irregularidades, lo mires por dónde lo mires. Está todo diseñado para cometer actos de corrupción. No hay otra explicación posible”.

Además, Moragues vinculó la compra de geles sexuales con las irregularidades en el Presupuesto del municipio de Quilmes. "Ya no les importa nada, la impunidad es total. El denominador común es la motivación por hacerse de las arcas del Estado”.

“¿Cómo es posible que los concejales de Juntos por el Cambio hayan votado el Presupuesto de Mayra Mendoza a ciegas, sin haberlo leído? Nosotros tenemos en ese sentido una política clara, votamos en contra de lo que no podemos estudiar y analizar debidamente para poder tener una opinión formada a la hora de sesionar. No entiendo como Juntos por el Cambio pudo acompañar el presupuesto sin haberlo cuestionado”, se preguntó.

Asimismo, agregó que hizo varios pedidos de informes en la Legislatura sobre obras y “otras cuestiones oscuras” en los municipios de la Tercera Sección Electoral, obteniendo como respuesta del Ejecutivo provincial el silencio. “Esa es la respuesta que se obtiene cuando interpelamos al Gobierno de Kicillof.

“Vamos a insistir con el derecho a la información pública, por una provincia abierta y transparente. Este es el primer paso para poner en orden las cuentas, erradicando la corrupción. Y no esperar a que las cosas estallen y sean un escándalo como es lo de Mayra Mendoza”, finalizó.