Escándalo en Quilmes por el presupuesto municipal: Mayra Mendoza deberá dar explicaciones

El Consejo Deliberante quilmeño, le hizo un importante regalo de Navidad a la intendente Mayra Mendoza -según sus allegados andaba un poco tristona por el ninguneo de los Campeones del Mundo cuando fue a recibirlos a Ezeiza con Wado de Pedro y parte de la cúpula Camporista-, aprobando, el 21 de diciembre, con votos propios y opositores el presupuesto 2023.

El mismo prevé gastos para el municipio del sur del Conurbano bonaerense por $ 65.508.535.282,75, algo que no deja de asombrar es porque en una economía al borde de la hiperinflación siguen haciendo los presupuestos anuales con centavos.

Hasta ahí todo normal, con votos propios y de la oposición se aprobó a libro cerrado el presupuesto que necesitaba la intendenta de Quilmes, para cumplir con su último año de mandato. Vale aclarar que al Frente de Todos le alcanzaba con sus concejales para conseguir el objetivo.

Pero con el correr de los días y tras una lectura en profundidad de lo que habían aprobado -se los habían entregado el día anterior a la sesión-, concejales de Juntos, en especial de la Coalición Cívica, encontraron planillas de compras para las direcciones municipales con montos exorbitantes y artículos que no se condicen con las tareas llevadas a cabo en esas áreas de gobierno.

La Diputada Nacional quilmeña por la Coalición Cívica, Mónica Frade, expuso en sus redes sociales las millonarias y absurdas compras previstas para este año en el municipio dirigido por la Camporista Mayra Mendoza.

En diálogo con MDZ, Mónica Frade enumeró algunas de las millonarias compras presupuestas, afirmó que tras leer los documento perdió su capacidad de asombro, “justificó” a los ediles de Juntos que votaron el presupuesto diciendo que lo habían recibido el día anterior, por lo que no tuvieron tiempo de leerlo, y anticipó que va a solicitar un pedido de informes a la intendenta Mayra Mendoza, para que fundamente los millonarios gastos del presupuesto.

Mas Presupuesto votado en Quilmes. Ahora en Secretaria de Cultura, acá viene la "topadora"! Para los niños "gas lacrimógeno", para la cultura "topadora económica" y obvio....más y mejor aceitura.

Alguién del oficialismo y/o la "oposición" para aclarar? pic.twitter.com/RY1DzxXPjB — Monica Frade (@MonicaFradeok) January 5, 2023

En el comienzo de la charla, Mónica Frade dijo que en Twitter puso solo algunas perlitas de lo encontrado: “Estamos haciendo un seguimiento de todo lo que fue el presupuesto votado por los concejales por unanimidad”. Y agregó: “Un presupuesto que no leyeron. Se los dieron el día anterior, así que no sé qué quisieron votar, pero lo votaron. Estamos enojados con esa situación, no se puede hacer lo que se hizo”.

“Con su mayoría, al Frente de Todos le alcanzaba para aprobarlo. No se entiende y no se puede justificar que los concejales de Juntos lo hayan votado. Sin estas complicidades lo hubieran aprobado igual. No se puede votar a libro cerrado un presupuesto, no es serio que se haga así. El presupuesto lo recibieron el día anterior, es más que obvio que fueron a la sesión sin haberlo leído y analizado. Sino no podrían haber aprobado estas cosas que estoy denunciando”, sentenció la Legisladora Nacional. Y afirmó que no habló ni la llamó ninguno de los concejales de Juntos, tras los tuits donde denuncia las irregularidades, “eso es lo curioso".

En cuanto a las irregularidades detectadas, Mónica Frade enumeró algunas: “Por ejemplo, en el presupuesto para la dirección de Niñez figura la compra de gases lacrimógenos por más de veintidós millones de pesos. Eso no significa que vayan a comprar el gas para dañar a los niños, es algo raro -añadió la Legisladora nacional-. Explícame por qué figura en el área de niñez la compra de cartuchos para gases lacrimógenos. A lo mejor la intendenta tiene alguna explicación para esto”.

“Cuando tenía los papeles entre mis manos no podía creer lo que estaba leyendo, mira que todavía no perdí la capacidad de asombro, pero esto me excedió completamente” Grafico Frade.

Entre las llamativas compras que están en el presupuesto de la Municipalidad de Quilmes, figuran, entre otras cosas, aceitunas y abrecartas por montos millonarios. Sobre esto la diputada nacional quilmeña por la Coalición Cívica dijo, en tono irónico: “Las aceitunas deben ser las de Manzur, yo supongo que deben ser las de Nucete. Puede ser que yo sea mal pensada y desde el área de niñez y de cultura están preparando un gran emprendimiento para vender pizzas, empanadas o pastas de aceitunas. Sino no se entiende cómo van a gastar 47 millones de pesos en aceitunas y 10 millones en servilletas, no sea cosa que las aceitunas manchen”.

“La compra de los Abrecartas también nos llamó la atención, ¿será porque en Quilmes reciben muchos sobres?. Es raro porque estamos en una época que gran parte de la comunicación es digital y Mayra Mendoza quiere gastar 24 millones de pesos en abrecartas, ¿para qué? Este es otro de los ítems que se repite en otras planillas de compras. Lo mismo pasa con la compra de guantes, que se repiten en todas las áreas de gobierno por varios millones de pesos. Insisto, los que tienen que aclarar el tema son los que votaron y aprobaron este presupuesto. Yo no tengo explicaciones para estas cosas, con mi equipo estamos armando un Excel con todas las repeticiones que vamos detectando, es algo escandaloso”, sostuvo la diputada nacional de Juntos por el Cambio, Mónica Frade

Otras de las irregularidades detectadas, es el alquiler de las retroexcavadoras que están presupuestadas en todas las áreas de gobierno. “El alquiler de retroexcavadoras están en todas las planillas de compra de las direcciones municipales, decime por ejemplo cultura, economía o niñez, ¿para qué quieren alquilar una retroexcavadora?. No se entiende. Eso sí, se las alquilan siempre a la misma empresa”, manifestó.

“ En Quilmes hay una particularidad, a diferencia de otros distritos. Tenemos una ordenanza que creó un concejo de tierras, con autonomía propia, por el que el municipio debe girar el 40% de todos los derechos de construcción municipales, al fondo del consejo de tierras, que es utilizado para urbanizar barrios y la compra de maquinarias. Por eso, no se entiende el dineral que gastan en alquilar retroexcavadoras, con el alquiler que se pagó en los últimos tres años se podría haber comprado más de una retroexcavadora. Por lo que voy a hacer, en los próximos días, un pedido de informes para que el municipio informe qué dinero ha mandado al Fondo del Concejo de Tierras y por qué se va gastar un dineral en compras absurdas, que habrá que ver si lo gastan en eso. Es un escándalo, que puede transformarse en un delito”, sostuvo Monica Frade.

Un dato a tener en cuenta, en el presupuesto del año pasado no figuraban las planillas de compras. “Se ve que este año se les pasó y mandaron el presupuesto con las planillas, donde surgieron todas estas irregularidades”, añadió Frade.

Por último, la Legisladora Nacional de la Coalición Cívica, dijo que le gustaría ser intendente de Quilmes, aunque agregó: “ No tengo plata para la campaña. Imagínate que no tengo abresobres, menos voy a tener para pagar una campaña. La Coalición Cívica no se financia como el resto de los partidos, nuestro financiamiento no permite hacer semejante campaña”.

En cuanto al futuro político de la Colación Cívica en el año electoral, sostuvo: “No descartamos ir a internas en Juntos por el Cambio para todas las áreas de gobierno, es algo que estamos hablando. Es una posibilidad”.