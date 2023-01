Dos peronistas de peso lanzaron su candidatura presidencial por fuera del kirchnerismo

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y el exmandatario de Salta Juan Manuel Urtubey anunciaron este martes un acuerdo electoral con el que ambos buscarán superar la grieta y competir por la Presidencia en los comicios de este año. "Ni con los K ni con el Frente de Todos", fue la consigna planteada.

Así lo confirmaron luego de compartir un almuerzo en la Casa de Córdoba en Buenos Aires y explicaron que construirán "un espacio político superador, por fuera de la grieta" en el que ambos competirán por la candidatura presidencial.

Ambos expresaron su decisión de ser postulantes nacionales y competir dentro de ese nuevo espacio, incluyendo a quienes quieran integrar esa propuesta peronista no kirchnerista.

En ese sentido, en el encuentro destacaron que no van a ir "a ninguna PASO con el kirchnerismo".

"Ni con los K ni con el Frente de Todos", aclararon Schiaretti y Urtubey, que también hablaron del escenario nacional e internacional y del contexto económico que atraviesa el país.

"Es momento de trabajar más que nunca por los argentinos. Con @JSchiaretti sabemos que hacer lo de siempre es hacer un nuevo fracaso. Somos muchos los que queremos trabajar distinto para que el país recupere la esperanza", afirmpo en su cuenta de Twitter Juan Manuel Urtubey.

Semanas atrás Urtubey fue consultado por MDZ acerca de cómo podría convencer al peronista que no comulga con la actual gestión kirchnerista, pero que tampoco quiere que retorne Juntos por el Cambio al poder. En ese sentido, el salteño argumentó: "Queremos construir una dinámica desde la lógica ciudadana. La experiencia demuestra que cuando vienen procesos de cambio, donde se amontonó la dirigencia, esos espacios pierden. Algo que he aprendido es eso: el cambio no se ordena desde el poder, sino desde afuera (...) La agenda es tan ambacéntrica que todo lo que que esté afuera de la estructura de poder se vuelve marginal".