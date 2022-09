El kirchnerismo puso a Javier Milei como ejemplo del odio

El kirchnerismo puso a Javier Milei como ejemplo de discurso del odio luego del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner: "El discurso de odio se instaló hace un tiempo en el mundo, le da mucho impulso Donald Trump, y en nuestra región con Bolsonaro. Ideas supremacistas, que acá se instalan con sectores propios. Empezó a medir en el rating, y vale más llevar un Javier Milei que a un demócrata. El rating ha superado a la razón, desataron algo que no lo pueden parar. El límite fue intentar matar a la Vicepresidenta de la Nación. Las imágenes muestran los mismos rostros que tiraron antorchas a la casa rosada, que atacaron el auto de Massa, que escrachan y atacan dirigentes. Deben ser los mismos que llevaron horcas, guillotinas, bolsas mortuorias. Son cosas que se estimulan desde ciertos medios de comunicación. No sólo atacan al Frente de Todos, también a dirigentes de la oposición", señaló el diputado nacional Eduardo Valdés (Frente de Todos).



En ese sentido, fue consultado por Antonio Fernández Llorente en am 990 por su proyecto de Ley para capacitar a los funcionarios públicos: "Estoy presentando un proyecto contra el odio y parece que me transformé en el demonio. Sólo aspiro a que una ley nos sirva a los funcionarios públicos de todos los poderes y niveles para capacitarnos y generar acciones positivas contra el lenguaje de odio. Con eso solo están furiosos".



Además, Valdés indicó que "han condenado el atentado en la Cámara de los Representantes de los Estados Unidos tanto demócratas como republicanos, el Papa Francisco, ex presidentes de América Latina y de Europa, y sin embargo acá Amalia Granata y dos más son las tapas de los medios y las pantallas de la televisión". "Esto recién empieza, las conexiones van saliendo a la luz", concluyó Valdés, y remató: "Tenemos que ver como desmontamos este lenguaje odiante. Apelo a las personas sensatas de todos los espacios políticos que se dan cuenta que se traspasaron todos los límites".