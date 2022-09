La revelación sobre el futuro político de Alfredo Cornejo y García Zalazar

La carrera electoral en el oficialismo está en marcha, aunque soterrada por la realidad. Y hay una decisión clave de la que gran parte de la dirigencia está pendiente: el futuro de Alfredo Cornejo, creador de Cambia Mendoza y jefe político del sector. Pues ayer el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Tadeo García Zalazar, dio una señal importante: insinuó que Cornejo seguirá en su camino a una construcción nacional y no volverá a ser candidato a Gobernador. No es una voz aislada, pues esa decisión le dejaría al propio García Zalazar el camino liberado para ser candidato.

Tadeo García Zalazar estuvo en el programa "La Mesa del Poder" y defendió la idea de "equipo de gobierno" que se inició e 2015 y aunque evitó decir abiertamente que será candidato, sí trazó algunas líneas en ese rol. Allí habló de la necesidad de que haya una continuidad entre la provincia y la Nación. "Esperamos que en 2023 el país tome otro rumbo y si a Argentina le va bien, a Mendoza le va a ir mejor", aseguró. Tadeo García Zalazar es considerado uno de los referentes más cercanos a Alfredo Cornejo. Por eso su opinión tiene un matiz distinto. “Alfredo Cornejo no condiciona a nadie, sino que su función es la de ordenar. Igual no creo que sea una opción de él apostar a la gobernación porque lo veo muy entusiasmado con el armado nacional y necesitamos de esos liderazgos tanto desde el radicalismo como Argentina para el proceso de construcción que viene”, dijo en MDZ Radio.

uD83CuDDE6uD83CuDDF7 #Argentina necesita liderazgos fuertes para salir de esta situación y @alfredocornejo garantiza eso. Hoy, está muy enfocado en su gestión nacional. — Tadeo Garcia Zalazar (@TadeoGZ) September 8, 2022

Tras 8 años de gestión radical en la provincia de Mendoza, el radicalismo apunta a mantener esa hegemonía. El intendente de Godoy Cruz aseguró que aunque es un equipo similar, hay improntas distintas. "Los primeros años del radicalismo fueron para ordenar las cuentas públicas y una vez que hubo un cierto resultado, la tarea del partido fue la de evolucionar estructuras constantemente". En cuanto a qué hacer, García Zalazar ató el futuro de la provincia a la realidad nacional. "Buena parte de los problemas que tiene Mendoza son por los malos manejos de la macroeconomía y la falta de recursos desde la Nación. Las herramientas para mejorar eso no están en la provincia, sino en la Nación. El kirchnerismo no le encuentra la vuelta a la evolución macroeconómica. Países vecinos tienen economías mucho más estables que Argentina. Tienen problemas hasta los cantantes que vienen a actuar a la Argentina. Es un país difícil", aseguró.

Para el presidente de la UCR, el deterioro de Argentina es notorio. "Eso tiene que estar atado a un plan de inclusión social. Hace 20 años que Argentina no para de deteriorarse. Tenemos cada vez peores indicadores en educación, en distribución del ingreso y ni hablar de desempleo y pobreza. Todo eso hace un escenario complejo. Esperemos que esto cambie en 2023. Cuando a Argentina le ha ido bien, a Mendoza le ha ido mejor. La provincia tiene capacidad productiva, talento y una matriz económica diversificada. Nos hace falta que todos tiren para el mismo lado; la política, las universidades, los empresarios. De los últimos 20 años la mayoría han sido ejecutados por el kirchnerismo que es un sector de matriz populista y no buscan acuerdos. Al populismo", agregó el intendente.

Tadeo García Zalazar estuvo en la Mesa del Poder.

Según García Zalazar hay muchas posibilidades de que el año que viene haya tres instancias electorales. Algunos municipios, probablemente los peronistas, que adelanten las elecciones. La provincia y los municipios oficialistas votarían en otra instancia y juntos, y en tercer lugar la elección nacional. Así, TGZ confía en que el año que viene se usará la boleta única. Además, a pesar de la cantidad de pre candidatos que tiene el radicalismo, no habría competencia interna. "Yo creo que nos vamos a poner de acuerdo", aseguró sobre la posibilidad de que haya competencia. En ese sentido, excluyó a Cornejo de la disputa por la gobernación. "Él ordena, no condiciona. Hoy no lo veo en ese plan, está muy enfocado en una construcción nacional", aseguró.

Además, el intendente de Godoy Cruz dijo que es necesario oxigenar la gestión y que el oficialismo ha renovado. "Comparto la idea que se deben establecer cambios estructurales y el partido ha tenido se recambio generacional. Un equipo se oxida si no hay un recambio de sus partes. Por eso, desde el radicalismo y desde el Frente Cambia Mendoza se eligió apostar al recambio y se lo puede ver en la Legislatura como los Concejos Deliberantes de cada municipio”, sostuvo. “No hay que ser joven para tener una agenda joven. Se deben mejorar las formas para que los ciudadanos aporten sus ideas a los legisladores provinciales”, agregó.