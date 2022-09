La odisea de conseguir un turno en el Registro Civil que el Gobierno niega

La atención en las oficinas de los registros civiles de Mendoza, sigue siendo caótica a pesar de que el gremio ATE aceptó el penúltimo día de agosto la propuesta salarial del Gobierno provincial y levantó la huelga que duró 80 días. Según pudo comprobar MDZ, la reprogramación de turnos afecta el desempeño de las oficinas pero desde la Dirección de Registros Civiles dicen que la atención es normal. Además se suma otro conflicto con los trabajadores: les descontaron días de paro y el gremio dice que se trata de una “retención indebida de haberes” pero el Gobierno asegura que los descuentos fueron sólo a quienes no fueron a trabajar y que no hará devoluciones.

La repartición donde más se sintió las medidas de fuerza que ATE dispuso mientras duró el último conflicto salarial fue en las oficinas del Registro Civil. Cuando finalizó el conflicto, se completaron 80 días sin atención plena porque durante ese tiempo la mayoría de las sedes hizo asambleas - en el marco de la huelga- por lo tanto se atrasaron notablemente los trámites como los DNI, pasaportes, nacimientos, entre otros.

Ahora, MDZ hizo un recorrido y ayer no había turnos en el Registro Civil del Hiper Libertad; en la oficina de Casa de Gobierno había un cartel que decía que se estaba trabajando "pero no se atiende al público", tampoco en otras sedes del Gran Mendoza como en Villa Nueva o en Ciudad. En la página de turnos, sólo hay disponibilidad para departamentos del Este, pese a que intente durante distintos horarios del día.

Una trabajadora de Registro Civil quien pidió reserva de su nombre porque no es delegada gremial explicó: "Estamos trabajando con retraso hasta que nos reorganicemos".

Desde Casa de Gobierno negaron esta situación y aseguraron que la atención es normal. "Hay que sacar turno en la página web a la medianoche para conseguir en lugares cercanos como ocurre siempre", subrayaron.

Pero además del problema con los turnos, se agregó un nuevo conflicto con ATE. La delegada del Registro Civil Lidia Escalante, expresó a MDZ que: “Hemos sufrido los descuentos indebidos cuando nosotros hemos hecho huelga, no paro. El Gobierno ha hecho lo que ha querido. Estamos haciendo los reclamos individuales por cada compañero. A la mayoría les han descontado cinco días. Entendemos que ha descontado los días de paro que les descontaron a los docentes (que hicieron cinco días de paro) y el mismo criterio tomaron con nosotros".

La dirigente gremial aseguró además que los sueldos han sufrido descuentos entre 12 mil y 14 mil pesos. “Le han descontado hasta gente que estaba de parte de enfermo”, se quejó.

En tanto que el titular del gremio, Roberto Macho, grabó un video explicativo que repartió a todos los trabajadores de Administración Central, y Salud, donde también hubo descuentos En esa grabación, reclamó: “Sabemos que han recibido descuentos en sus haberes, ese una retención indebida de haberes. Los responsables concretos de esta retención indebida de haberes son los coordinadores de las áreas departamentales, directores de los hospitales por orden del Gobierno de la provincia de Mendoza”.

Como solución, Macho explicó: “Estamos librando unos formularios de retención indebida de haberes porque estos descuentos han sido hecho indiscriminadamente y no respetan la ley 23.592 y así mismo en todos los hechos persecutorios a todos los compañeros de Salud y Administración central”

Los delegados llenarán una planilla con los trabajadores. “No vamos a dejar que el Gobiernos se quede con nuestro dinero y caso contrario vamos a hacer las medidas que sean necesarios como sindicato. Además recordar que todos nuestros compañeros han trabajado durante la pandemia y tienen horas de recargo.

Desde el Gobierno aseguraron que los descuentos han sido ínfimos en las oficinas del Registro Civil y a las personas que no fueron a trabajar, no a quienes hicieron huelga. Es decir, no hubo descuentos a quienes hicieron asamblea u otra propuesta. Pero, de acuerdo al Ejecutivo, sí se les descontó a las personas que hicieron paro y como ocurrió con los docentes, no les devolverán los descuentos.

Escalante, por su parte, mostró el acta paritaria firmada entre el Gobierno y ATE donde exigieron la devolución de los descuentos.