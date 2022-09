La Cámpora lanzó una estremecedora advertencia

Desde La Cámpora formularon una estremecedora advertencia sobre el intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner. Andrés "Cuervo" Larroque, jefe de la agrupación que fundó Máximo Kirchner, planteó que en La Cámpora "pasamos a pensar si hay que hacer política con chaleco antibalas en la Argentina".

"Acá lo que estamos discutiendo es si volvió la violencia política, en términos armados y el crimen político porque violencia política no empezó la semana pasada. Pero ahora pasamos a una nueva fase y tenemos que empezar a debatir si vamos a tener que hacer política con chaleco anti balas en la Argentina. Ya pensarlo es estremecedor. Pero lamentablemente es lo que nos toca transitar", fue la advertencia del titular de La Cámpora.

Larroque consideró hoy que Fernando Sabag Montiel, acusado de haber intentado asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, "no es un loquito suelto", si no que formaba parte de "algo más profundo y desarrollado", y reclamó que todos los sectores políticos "llamen a la reflexión y no relativicen un hecho tan grave". "El atacante no era un loquito suelto. Era parte de algo más profundo y desarrollado. El intento de asesinato nos debe llamar a la reflexión. Hubo apresuramiento por tratar de relativizar un hecho tan grave", señaló Larroque.

El jefe de La Cámpora pidió además "indagar sobre la autoría intelectual, los objetivos, qué se hubiera desatado si se concretara el hecho". "Es muy duro pensarlo, porque uno tiene amor por Cristina, pero hay que hacer el análisis político de qué hubiera pasado si ese disparo salía. Se buscó generar una situación de caos. Hay que analizar a quién beneficiaría eso", observó el también ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense.

Larroque se refirió a la "Misa por la paz" que se realizará el próximo sábado en la Basílica de Luján y que fue convocada por el intendente de esa localidad bonaerense, Leonardo Boto, al afirmar que desde el oficialismo se "saluda esa convocatoria".

"No se trata de un acto, si no de una ceremonia que tiene el objetivo de llamar a la reflexión a todos los sectores políticos y sociales con influencia en los mecanismos de decisión. Tenemos que reflexionar y repensar la vida política argentina", indicó.

El titular de La Cámpora señaló luego que "lo que ocurrió tiene que ser un ponto de inflexión en la democracia. El regreso de la violencia política o de un crimen político que no se pudo concretar, nos tiene que llamar a todos a la reflexión". "Cristina representa no sólo ese liderazgo sino un bastión en términos de soberanía en un mundo que está convulsionado. No era un loquito suelto, era algo más profundo y desarrollado. Eso nos debe llamar a la reflexión", insistió Larroque

El titular de la cartera de Desarrollo de la Comunidad bonaerense rechazó luego que el oficialismo busque aprovechar políticamente "una situación tan dolorosa" y pidió encender "una alarma potente para evitar tiempos de violencia ya que el país ya vivió muertes políticas". En declaraciones a Futurock, Larroque evaluó que "lo más allá de lo shockeante, es analizar qué hubiera pasado con el país en términos políticos" si el ataque contra Cristina Fernández de Kirchner se concretaba.

"Hubiera sido un escenario de absoluto caos en el país. Ahora hoy estamos en una situación compleja, tenemos que analizar si volvió la violencia política o el crimen armado, pasamos a pensar si hay que hacer política con chaleco antibalas en la Argentina. Hay que ser contundentes en materia judicial. Hay que decir basta, paremos la locura, refundemos la democracia Argentina y fijémonos en qué país queremos vivir", remarcó el funcionario bonaerense.