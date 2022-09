Jorge Lanata anunció que abandona la televisión

Jorge Lanata anunció el final de Periodismo para Todos (PPT), el ciclo político que conducía por canal 13 en la televisión abierta. Son tiempos de cambios para la TV. Los niveles de audiencia no son iguales a los de hace unos años; el avance de las plataformas que permiten ver contenido on demand ha sacudido la industria, y aunque muchos se mantienen esperanzados ante la permanencia del medio, Jorge Lanata confirmó que busca nuevos horizontes.

Por este motivo, anunció el final de Periodismo para Todos (PPT), el programa televisivo que conduce hace más de una década en la pantalla de canal 13. "El año que viene (sigue) seguro por la elección. Y después yo quiero levantar PPT porque serían 12 años", contó el periodista en declaraciones radiales.

Además Lanata habló de sus planes a futuro: "Yo estoy laburando en un ciclo que se estrena ahora en octubre, de documentales, se llama H, lo que no se pronuncia y ya estamos grabando la segunda temporada para después empezar la tercera. Y estoy metiéndome en un ciclo nuevo, todo para streaming. En las plataformas la manera de laburar es muy distinta". Cabe recordar que en 2021, Lanata pasó varias semanas en Estados Unidos para rodar la primera temporada de la serie documental y también volvió a viajar por cuestiones laborales en mayo de este año, luego de pasar por el altar con la abogada Elba Marcovecchio.

Pero más allá de estos proyectos, el periodista se suma a la ola de biografías y tendrá su propia serie sobre su vida.

"Es una mini serie onda cualquier miniserie de ficción, como la de Luis Miguel. Yo no tengo injerencia en los libros, no voy a leerlos. Le pedí a mi mujer que los lea porque es abogada, y más por mis hijas, por la cosa familiar. Pero yo no opino. Tengo poder de veto si algo me ofende, pero no creo que pase", adelantó. Y agregó: "La está produciendo Star+. En principio son dos temporadas, en la primera son 6 capítulos. La está produciendo Pablo Bossi con Star+".