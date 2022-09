Fecha clave: citaron a declarar a Walter Bento ante el Consejo de la Magistratura

Este jueves la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura aprobó por unanimidad correr vista al juez federal Walter Bento para que el 14 de octubre ejerza su derecho de defensa por las graves acusaciones que existen en su contra. El magistrado está procesado por la justicia penal por cobrar sobornos, enriquecimiento ilícito, cohecho, liderar una asociación ilícita y prevaricato, entre otros delitos. Aún sigue ejerciendo como juez del Juzgado Federal 1 pero está a un paso de ser suspendido.

Dos malas noticias recibió Walter Bento este jueves. En primer lugar fueron rechazadas las recusaciones que presentó su defensa contra el consejero Pablo Tonelli y la consejera Jimena De La Torre. En segundo lugar, no le permitieron hacer una presentación oral este jueves.

"Ayer a última hora entró una presentación de abogados del doctor Bento pidiendo exponer hoy ante la comisión. Creo que no corresponde y no está en el reglamento. El momento para el derecho de defensa va a ser en la audiencia del artículo 20. Propongo no hacer lugar a esa petición de presentarse a exponer en esta reunión", manifestó Pablo Tonelli.

Tonelli recordó que al juez Bento se lo ha procesado en diferentes fechas por distintos delitos. El primer procesamiento se realizó en julio del 2021 y desde entonces se han acumulado denuncias que complican la situación del magistrado. "Todos los procesamientos están firmes", sostuvo Tonelli y remarcó que con pedido de prisión preventiva.

El diputado Pablo Tonelli es el presidente de la Comisión de Acusación.

Sin embargo, Walter Bento continúa ejerciendo como juez al frente del Juzgado Federal 1 y lo hará hasta que se determine una posible suspensión en caso de que avance el pedido de Jury de Enjuiciamiento. En ese sentido, el 14 de octubre Bento se jugará su últimas cartas en lo que será su exposición ante la Comisión de Acusación para defenderse de las denuncias que pesan en su contra.

Ese día los consejeros Pablo Tonelli (presidente), Martín Doñate, Jimena de la Torre, María Fernanda Vázquez, Graciela Camaño, Roxana Reyes y Vanesa Siley deberán determinar si solicitan una medida disciplinaria o avanzan con el pedido de Jury para su destitución.

Todo apunta a que el expediente marcha camino a un pedido de Jury de Enjuiciamiento y el plenario del Consejo de la Magistratura lo aprueba automáticamente quedará suspendido y dejará de impartir justicia.

La suerte de Walter Bento está atada a lo que ocurra en esos días ya que su eventual destitución lo dejaría sin fueros por lo que podría quedar detenido como ocurre con varios de los procesados de las causas que lo involucran.