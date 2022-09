La particular descripción que hizo Sergio Berni del agresor de Cristina Fernández de Kirchner

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se refirió a Fernando Sabag Montiel, el frustrado autor del intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el jueves pasado en el barrio porteño de Recoleta. En ese sentido, aseguró que no se trata de un "sicario" y que "cometió errores emocionales".

“El carácter de este personaje indica que no es un sicario. No estamos ante un sicario extranjero narcotraficante al que no le tiembla el pulso a la hora de matar. Creo que cometió algunos errores emocionales, porque se precipitó en la escena donde iba a llevar adelante sus planes y no atinó a cargar el arma en el estado de estrés, en el estado de la situación, en la confusión”, dijo Berni a Radio 10.

“Es una emoción fuerte lo que iba a hacer, más allá de que pueda o no tener alguna alteración psicológica, es un estado fuerte y creo que en ese estado olvidó el paso más importante que es cargar el arma”, puntualizó el funcionario bonaerense, que también supo ser secretario de Seguridad de la Nación durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

Sobre las teorías conspirativas que circulan alrededor del hecho, sostuvo: "Hay algo que me tiene medio desconcertado: todavía es una discusión en la calle si ese intento sucedió o fue ficticio. No tengo ninguna duda de que sucedió y no tengo ninguna duda de que la vicepresidenta está viva de milagro".

Luego agregó: "Conozco al jefe de la custodia de la Policía y no tengo ninguna duda que es la persona más capacitada que tiene la Federal para cumplir ese rol. Y no solamente porque tiene capacidad técnica, sino también tiene carácter y formación para hacerlo".

Por otro lado puso como ejemplo el manejo de otros países a la hora de exponer a sus presidentes en público. “Hay países, como Estados Unidos e Israel, donde los mandatarios prácticamente tienen imposibilitado el contacto físico con cualquier ciudadano. En la Argentina no se concibe una forma de que el presidente o la vicepresidenta no tengan contacto con la gente, es una tradición. Eso hay que discutir: si tiene que seguir así o no”.

Fernando Sabag Montiel, el agresor identificado.

Discursos de odio

En tanto se refirió a los "discursos de odio", una temática abordada principalmente por funcionarios y legisladores del Frente de Todos. “Nadie en la Argentina puede tirar la primera piedra porque todos tenemos una responsabilidad en esta construcción de tensión que se armó en los últimos años: la política, los medios. Todos los que tienen capacidad de generar opinión tienen su cuota de responsabilidad. Esto tiene que llamar a la reflexión a todo el mundo, no es posible que la Argentina se recupere si no lo hace en un clima de paz”, completó.