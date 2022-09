Juez de la Suprema Corte criticó duramente el proyecto de reforma de Rodolfo Suarez

Rodolfo Suarez envió a la Legislatura un proyecto de ley para reformar el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia. Mario Daniel Adaro, integrante del máximo tribunal, habló con MDZ Radio sobre su postura ante la iniciativa del gobernador y se mostró en contra de los cambios que propone el Ejecutivo.

“Lo que quiero afirmar es que me duele; con la cantidad de problemas que tiene la humanidad y Mendoza, debatir esto hoy parece un debate de privilegiados. Estás en una pelea que la ciudadanía no entiende”, argumentó Adaro.

“Es un debate que tiene que dar la opinión pública. Es muy corto y trata de cómo se regula la Corte. Yo estoy de acuerdo con el sorteo, lo dijimos en el voto en donde denunciamos el manejo y la manipulación de los plenarios para consolidar mayorías", afirmó el juez, que además agregó: "En la Justicia debe haber expresión de diversidades, democracia y equilibrio. Si la Justicia no está equilibrada, estamos en problemas” .

La crítica para él no apunta sorteo, por el cual se pronunció en acuerdo e insistió en la importancia de una mayor transparencia. “Pedíamos un modelo más democrático, que hubiera un equilibrio en el diseño, en la participación. Podrían haber pensado en un cogobierno de la Corte, donde estuvieran juezas, jueces, magistrados, funcionarios e inclusive la ciudadanía", sostuvo Adaro.

En resumen, cuestionó el proyecto: "Hay una concentración del poder en un presidente, que se elige entre cuatro paredes por dos años. Junto con un vice y un segundo que ahora era rotativo y deja de serlo. Ahora se elige por mayoría. Ha sido todo un proyecto de consolidación, se han ido cortando los espacios institucionales dentro de la Justicia”.

Para Adaro, lo del "forum shopping" se podía resolver por sorteo, dando una recusación por parte y haciendo rotativas las presidencias de la Corte y la gestión de la misma, pudiendo dar esta intervención a todo el ecosistema judicial. "Lo que va a ocurrir ahora es que se va a elegir entre 4 un presidente y un vice, se van a elegir entre amigos", remarcó.

"Esa sala que no es solo de administración, designa a los empleados: van a crean cargos, van a trasladar una gran cantidad de personal. Es un proyecto de la Corte que lo manda el Gobierno. Lo que no está bien es que si uno quiere transformar la democracia, no debe haber una supresión de las minorías por parte de las mayorías”, concluyó el ministro.