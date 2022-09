Eduardo Duhalde apoyó un pedido de Cristina Fernández de Kirchner

Eduardo Duhalde impulsó hoy un acuerdo entre el oficialismo y la oposición para gobernar al señalar que "es un tema que se puede resolver", a la vez que aclaró que no hay que encerrase "en el pasado" y pensar a futuro. "A mi criterio, es un tema que se puede resolver y que no es tan difícil, en la medida en la que en lugar de encerrarnos en el pasado, pensemos en nuestros hijos y nietos", expresó acerca del mencionado acuerdo.

Duhalde afirmó además que la convocatoria al Frente de Todos y a Juntos por el Cambio debe estar a cargo del Congreso Intercultural e Interreligioso al igual que lo hizo la Iglesia Católica tras la crisis de 2001. "Ni el Gobierno ni la oposición pueden convocar porque no es lo que corresponde. Si convoca al Gobierno la oposición se niega y viceversa. ¿Quién convocó en 2001? La Iglesia Católica. El Congreso Intercultural e Interreligioso se ha ofrecido como convocante en la tarea de unión nacional en la cual, para nosotros, debemos cambiar la idea de Laclau. Si en la acción política tenemos un adversario, lo convertimos en un amigo y gobernamos juntos", desarrolló en diálogo con Radio Rivadavia.

Asimismo, el también ex senador recuperó las palabras de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante su exposición en Chaco el pasado 8 de julio y pidió acercar posiciones entre los actores políticos. "Estoy convencido de que ningún dirigente come vidrio. La vicepresidenta, el 8 de julio, con la forma que tiene de hablar, me sorprendió que haya dicho que algo había que hacer porque sino no queda Argentina para nadie", declaró.

En la misma línea, propuso llamar a un plebiscito para que la sociedad discuta e impulse una reforma constitucional que reduzca el mandato presidencial a dos años en lugar de cuatro. "Hay que cambiar, nuestros hijos están creciendo para irse del país. Las cosas no se resuelven solas, se resuelven con dirigentes que tienen decisión de cambiar. Así no se puede seguir, nos quedamos en el siglo pasado", reafirmó.

Por otro lado, aseguró que el kirchnerismo y los partidos políticos transitan la etapa final y manifestó que el futuro son los partidos tecnológicos. Finalmente, Duhalde desestimó que haya persecución política a Cristina Fernández de Kirchner detrás la causa por la Obra Pública y le envió un mensaje en pos de la unidad: "Le diría que lo que ella dijo el 8 de octubre tiene razón. Necesitamos buscar un acuerdo en la Argentina porque sino no queda Argentina para nadie", concluyó.