Renunció la fiscal criticada por Cornejo y denunciada ante el Jury de Enjuiciamiento

A su vez, el miércoles pasado la fiscal Lorente había sido duramente criticada por el gobernador Alfredo Cornejo, durante una actividad oficial en San Rafael. "Tenemos casos del Ministerio Público Fiscal que tampoco están funcionando bien, como por ejemplo la fiscal de Malargüe, que realmente tiene un montón de causas pisadas, no las investiga", apuntó.

"No entendemos por qué ya no se ha promovido un jury también allí o cómo no ha renunciado, porque es un funcionamiento muy malo", disparó el mandatario provincial.