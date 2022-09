Economista kirchnerista elogió a Sergio Massa pero le marcó su aspecto "más flojo"

Al cumplirse un mes de gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía, MDZ Radio entrevistó a Sergio Chouza, economista y director de la Consultora Sarandí, quien manifestó que “luego de 31 días de operatividad, el ministro trajo tranquilidad en los mercados, con anclaje de expectativas, pero con una súper inflación incólume”.

El economista kirchnerista advirtió que Sergio Massa "logró seguir la hoja de ruta que dejó la exministra Silvina Batakis y que su afinidad con los sectores políticos del oficialismo les permitió profundizar sus objetivos". “El ministro logró anclar las expectativas de mercado por medio de su afinidad con los sectores políticos y es también le permitió tener una previsibilidad y que su plan sea respetado”, comentó.

Tras el ajuste en el gasto público que anunció Sergio Massa días atrás, medida que impactó con el achique presupuestario en Educación, Salud, Desarrollo Productivo y en la cartera de Hábitat, a diferencia de quienes argumentan un recorte, el economista piensa que es "una solución ante problemas operarios y administrativos que el país no puede realizar".

“En la conferencia de la semana pasada el ministro habló sobre el recorte de 130 mil millones de pesos neto, que representa menos el 0,2% del PIB. Muchos lo han narrado como un recorte, pero hay que hacer un doble click. Porque eran insumos como vacunas, que la gente ya no usa. En Educación eran los componentes para las computadoras de Conectar Igualdad. Entonces, al no tener insumos para fabricarlas en el país, el Estado no puede licitar el proyecto”, sostuvo.

Y agregó: “Por eso hay que realizar un doble click para determinar si se trata de un ajuste o un ordenamiento natural del gasto en función de las partidas que el Ejecutivo no puede ejecutar por diferentes trabas administrativas y operativas”.

Por otra parte, la reunión entre Sergio Massa y Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), se llevará a cabo el lunes 12 de septiembre. El economista aseguró que "Argentina está cumpliendo con sus metas para fin de año de bajar el déficit a 2,5% del PBI".

Sin embargo, destacó que "en dicha reunión tanto el FMI como los representantes nacionales, tal vez negocien un corrimiento cuantitativo de las metas".

Kristalina Georgieva.

“No creo que haya grandes diferencias entre el FMI y el plan de Gobierno. Pero, tal vez, hay que negociar un corrimiento de los objetivos cuantitativos de la meta de acumulación de reservas porque no se sabe si podemos llegar a meta. La razón es que estamos muy por debajo de 5.800 millones proyectados para acumular reservas y los precios del mundo se fueron incrementado producto de la guerra de Ucrania. Creo que el Fondo aceptará una modificación a las metas establecidas", explicó.

Sergio Chouza mencionó que "lo más flojo" durante la gestión fue controlar las cifras inflacionarias y estimó que la inflación de agosto rondará entre el 6% y el 7%. “Es el pilar más flojo y uno diría que fue producto de las medidas no novedosas del ministro, más allá de comunicar las señales fiscales, que no te permite descomprimir la inercia del proceso hiperinflacionario”, expresó. Según las estimaciones de la consultora Sarandí, la inflación de agosto sería entre el 6,5% y el 7%.

Y sentenció: “Para la consultora la inflación del mes estará entre el 6,5% y el 7%. Después el número queda anecdótico, porque no cambia en nada nuestra realidad, pero marca una desaceleración muy tenue e insatisfactoria para lo que se espera”.