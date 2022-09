Economías regionales: las exigencias de políticos mendocinos a Sergio Massa

Desde el Partido Demócrata Progresista (PDP) de Mendoza reclamaron al ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, que elimine retenciones a las economías regionales, tras la implementación del nuevo dólar soja a $200. A través de un comunicado esgrimieron que las mismas se ven perjudicadas porque "recibirán un dólar a $145".

"Luego que el Gobierno Nacional creara el 'Programa de Incremento Exportador' solo para beneficiar la producción de soja, el Partido Demócrata Progresista exige que se elimine las retenciones a las economías regionales y se deje de beneficiar la zona central del País", comienza el escrito.

"El pasado domingo el Ministerio de Economía, Producción y Agricultura de la Nación realizó una resolución para implementar lo que se llamó 'dólar soja'. La “brillante” idea del ministro Sergio Massa fue crear el 'Programa de Incremento Exportador' con el fin de que las empresas del rubro puedan liquidar divisas a un dólar a 200 pesos", continúa.

"Este nuevo programa no solo es discriminatorio y sectorial sino también, genera un gran prejuicio a las economías regionales ya que recibirán un dólar a 145 pesos. Es por eso que desde el Partido Demócrata Progresista se le exige al ministro Massa la eliminación inmediata de las retenciones con el fin de reactivar la economía, generar confianza y por supuesto, desalentar los mercados paralelos de ventas", remarca el comunicado.

Para el PDP Las economías regionales en Mendoza se verán fuertemente perjudicadas.

Al respecto, el apoderado del PDP en Mendoza, Diego Arenas, manifestó: “La verdad es que nuevamente se está privilegiando la zona central del país en detrimento de las economías regionales, cuyas retenciones generan un enorme impacto en la economía local pero no mueve la aguja en los ingresos de la nación. Nunca es bueno sectorizar el valor de un bien como en el caso del 'dólar soja', ya que eso termina distorsionando el mercado y generando la necesidad de futuros parches, ni hablar que es una gran oportunidad para mercados paralelos y kioscos”.

Asimismo, Arenas recordó que la industria vitivinícola es una de las grandes perjudicadas por el tipo de cambio y nunca se tuvo en cuenta por el Gobierno Nacional “si vamos al hecho, tendría que haber dólar vino, dólar limones, etc. Es por eso que tendríamos que estar enfocados en la eliminación o baja progresiva generalizada de retenciones para todas las actividades y no de medidas cortoplacistas y discriminatorias. Yo me pregunto ¿Qué hará Massa el primero de octubre cuando deje de estar vigente esta resolución? ¿Va a devaluar la soja? Los manotazos de ahogados solo hacen más daño a la economía y a la población más vulnerable”, concluyó.