Tras el atentado a Cristina Kirchner, Sergio Berni expuso su cruda visión del Gobierno Nacional

Tras guardar silencio durante varios días, el ministro de seguridad bonaerense Sergio Berni decidió hablar en una entrevista al medio Brújula 24 donde tocó varios temas como; el atentado a Cristina Fernández de Kirchner, el operativo de seguridad, su relación con Sergio Massa y Alberto Fernández y Aníbal Fernández.

En cuanto al intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Berni afirmó que “eso fue la culminación de un proceso que se viene incubando desde hace mucho tiempo” y explicó que todos éramos responsables del clima violento y de tensión que se había generado de forma innecesaria.

“Somos todos responsables de este clima innecesario, de tensión y de agravio, que pone a toda la sociedad en una tensión innecesaria. El que esté libre de culpa y cargo que tire la primera piedra. Hay una responsabilidad compartida que es de toda la clase política, que lejos de llevar tranquilidad lleva tensión a la población, un clima que no es el que necesita la Argentina”, declaró Sergio Berni acerca del hecho ocurrido con la vicepresidenta.

Al parecer el político y militar del Frente de Todos, replicó la técnica del funcionario libertario, Javier Milei, criticando a la “casta política” en general y exceptuándose del comportamiento de la misma. “La clase política parece que está mirando otro canal, hablo de todos. Creo que es responsabilidad de oficialismo y oposición, y todos aquellos satélites que están dando vueltas. Argentina necesita un clima de paz, si no se puede crecer, un horizonte de futuro que hoy Argentina no lo tiene”, argumentó Berni.

En referencia al tema de “la grieta”, el titular de la cartera de seguridad bonaerense aclaró que “la Argentina nació en un clima de grieta”, haciendo referencia a que es natural que convivamos con este tipo de cruces y roces en la política argentina. Igualmente, después termina diciendo que, si bien la grieta “es parte de un fenómeno de la sociedad, la clase política es quien debería poner paz y tranquilidad”.

“La Argentina nació en un clima de grieta, se comenzó a ver en las invasiones inglesas, cuando estaban aquellos comerciantes que querían independizarse y los que no. Siguió en la Revolución de Mayo, en la Independencia, Unitarios y Federales, River y Boca. Es parte de un fenómeno de la sociedad, pero la clase política es que debería poner paz y tranquilidad. Atrás de cada grieta hay una defensa de intereses contrapuestos, y a esos intereses no les importa el futuro de la Argentina”, aclaró el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

“Una cosa es el fanatismo y otra es entender los intereses en juego detrás de esta intención de poner a los argentinos de una vereda o la otra. Tenemos que ser más inteligentes que eso”, argumentó Berni.

En cuanto al maneo de la policía federal en la causa del intento de magnicidio a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Berni puso a disposición la ayuda de la policía de la provincia de Buenos Aires y criticó lo sucedido con el teléfono celular del acusado como “falta de práctica profesional” y “una vergüenza”.

“Yo tengo mi impresión. Uno compara diferentes casos, pero no tenemos mucha más información que la pública. Yo tengo pequeñas informaciones que podemos poner a disposición, pero lo que necesitamos es una pronta definición de aquellos que llevan adelante la investigación. Nosotros nos hemos puesto a disposición para ayudar si lo requieren, porque tenemos peritos que son de reconocimiento internacional. Si lo que pasó con el celular es lo que leímos, es una vergüenza, es falta de práctica profesional”, puntualizó Sergio Berni.

Con respecto al manejo del celular del acusado, Berni explicó que “Se trata de un software que tiene distintas actualizaciones, es tan operador dependiente que parece que lo abrieron e hicieron algo mal”.

Por otro lado, el ministro afirmó conocer a Diego Carbone, jefe de custodia de Cristina Fernández de Kirchner, y afirmó “no tengo ninguna duda de que es una de las personas más idóneas para ejercer esa función, no solo por lo técnico, también por su carácter. Siempre hace imponer su voluntad cuando es necesario”. A su vez, aseguró que el fallo en la seguridad de la vicepresidenta “Es un problema del sistema, de hecho, ahora se empezaron a rever algunas cosas. En EEUU un presidente no tiene contacto con el público a menos que sea un lugar cerrado y que se haya chequeado a todos antes”.

En cuanto a su relación con la vicepresidenta, Sergio Berni afirmó que no habló personalmente con ella hasta el momento, pero sí expreso su solidaridad con Cristina por diferentes medios. Cuando se le preguntó acerca del acusado del intento de homicidio, Fernando Sabag Montiel, el ministro prefirió no emitir opinión y dejar que esa respuesta la determine la justicia. Pero lo que sí afirmó es que “la bala (de la pistola de Montiel) no salió, porque nunca estuvo en el lugar correcto para salir” y que lo que pasó con Cristina “va a hacer que Carbone recapacite”.

“No es que la bala no salió, la bala nunca estuvo. Lo digo desde la parte técnica, no hablo de cuestiones subjetivas. La bala no estaba en el lugar que tiene que estar para salir. La bala no estaba en la recámara, ´por lo tanto nunca iba a salir por más que dispare”, explicó Berni.

“La vida de la Vicepresidenta estuvo en riesgo. Ella tiene que hacer lo que le dice la custodia, yo no tengo dudas de que tiene la mejor custodia y que Carbone es la persona más idónea para llevar adelante la misma. Lo conozco, tiene el carácter suficiente para manejar una custodia complicada como la de Cristina, que está siempre rodeada de gente. Obviamente esto la hará recapacitar, de hecho, ya comenzó a moverse en un auto blindado”, aclaró el ministro de seguridad bonaerense.

Finalmente, cuando Sergio Berni tuvo que hablar de su relación con Alberto Fernández, Sergio Massa y Aníbal Fernández, el tono de la entrevista cambió. En cuanto a su relación con Alberto Fernández, afirmó que él siempre dijo lo que pensaba y “se la banca” y que las críticas públicas que le hizo al presidente fueron en el mejor momento de su imagen. Por eso sostuvo: “El otro día en el PJ nos cruzamos, pero yo le puedo sostener la mirada a cualquiera, soy una persona muy respetuosa. Si tengo que saludar saludo y las cuestiones no son personales, son políticas. Si quiere la reelección me parece bárbaro, ojalá tengamos un presidente competitivo para el 2023, eso querría decir que hizo las cosas bien”.

“Hoy miro encuestas y me parece que no le va muy bien. Yo tengo la tranquilidad de consciencia de que mis diferencias las expuse cuando tenía mayor imagen positiva, siempre fui igual. Digo lo que pienso siempre, pero a diferencia de muchos hago lo que digo. Por eso puedo ir a la reunión del PJ y sostenerle la mirada a cualquiera. Todavía tiene dos años para revertir esta situación”, aclaró el ministro.

Con respecto a Massa, Sergio Berni explicó que: “esto no es un club de amigos, vino a ponerle conducción a un gobierno que estaba totalmente desordenado. El presidente es el presidente y tiene una responsabilidad ineludible. Bienvenido sea aquel que ordene un gobierno en el que eran ministerios estancos, que no coordinaban, cada uno hacía lo que podía o lo que querían. Así nos fue, hasta que entendieron que tenía que venir una persona que centralice en cuanto a la economía”.

En ese mismo contexto, se refirió a Aníbal Fernández diciendo que: “en lo personal tengo un respeto muy grande, en la organización no sé lo que le pasó. Yo vivo en el campo, no en un barrio cerrado, nací y me crie en el campo. A modo personal, siempre cuento que ahí tengo un sillón que vengo heredando de varias generaciones, al que llamamos el sillón ‘chupa alma’, porque cualquiera que se sienta ahí se duerme. Y creo que a este gobierno le pasa lo mismo, le chupa el alma al que se sienta ahí”.