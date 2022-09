Sin respuestas claras del Gobierno, la Justicia será la única garantía

Tras un fin de semana cargado, la "Mesa del Poder" analizó la realidad del país con la ayuda del exsecretario de Inteligencia, Miguel Ángel Toma y con Luis Costa, sociólogo y consultor político. El centro del debate estuvo en la "Justicia como la única garante" de un Gobierno que crea más dudas que certezas después del atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Al mismo tiempo, los entrevistados argumentaron que "legislar los discursos de odio es fomentar e instalar la censura".

La Justicia: el único organismo capaz de rendir cuentas

El exsecretario de Inteligencia y exministro del Interior, Miguel Ángel Toma, apuntó la Justicia tiene que ser el organismo que le dé garantías a los argentinos de lo que realmente sucedió tras el atentado, ya que el Gobierno no está logrando suplir las especulaciones del pueblo.

" Es indispensable que la Justicia actúe para poder esclarecer los hechos que la gestión de Gobierno no lleva adelante y es necesario sacarnos todas las dudas acerca de la persona, quien cometió el atentado y determinar si actuó solo o no", declaró en MDZ Radio.

Miguel Ángel Toma.

Además, acusó a "la presidencia de utilizar cualquier cosa en función de sus objetivos, que son espurios y circunstanciales". "Porque el discurso del presidente tras el hecho, fue paupérrimo y lamentable. Perdió la excelente oportunidad de poder convocar a todos los argentinos para repudiar y condenar la violencia como una elemento de la política nacional. Pero lejos de eso, Alberto Fernández manifestó que fue producto de los odiadores, como si ellos fueran los amadores del mundo y encima le echó la culpa a la Justicia, al periodismo y a la oposición", remarcó el exfuncionario peronista.

También, agregó que los argentinos queremos saber cuánto hay de manipulación y especulación política por parte del Gobierno nacional, "para luego determinar la impericias de sus funciones y lo del celular era muy fácil de ingresar sin tener las claves. Sin embargo, los problemas desencadenados tanto por la Policía Federal Argentina como el peritaje del móvil encendido que manifestó la Policía de Seguridad Aeroportuaria produce que la gente crea que hay un gato encerrado en este embrollo. Por ello, la Justicia tiene que determinar el grado de responsabilidades de todos los espacios que incidieron sobre este hecho", puntualizó.

Por otro lado, el oficialismo mediante sus legisladores busca "limitar los discursos de odio" y el exfuncionario expresó que "esta legislación pretende instaurar la censura y me hace acordar de mi juventud cuando viví en dictadura". "Como los odiadores son quienes incitan a estas situaciones porque no realizamos una ley contra ellos. Por eso, nuevamente aparece este proyecto que busca instalar la censura y me hace acordar a mi juventud, donde había gente que me decía que películas ver y las que no. Entonces, ¿estamos volviendo al tribunal de la Santa Inquisición?", señaló Miguel Ángel Toma.

La frontera sin límites y el nicho que encontró Sergio Massa

El sociólogo y analista político Luis Costa explicó que el gran problema del proyecto que busca limitar los discursos de odio, "es que no permite delimitar los planos tangible entre la libertad expresión y el odio".

"Tal vez con una ley acerca de un delito se pueden conocer esas fronteras, pero establecer el concepto de la liga del odio, se hace difícil establecer sus límites. Porque es una variable que no permite determinar los planos y las fronteras de lo que está bien o de lo que está mal", subrayó el entrevistado. Sergio Massa.

Al mismo tiempo, el especialista sostuvo que desde el punto de vista del discursivo tanto el kirchnerismo duro como los halcones de Juntos por el Cambio "el odio es una parte de su génesis partidaria". "Estas dos fuerzas principales viven gracias al enfrentamiento con el otro", sostiene el especialista.

Por eso, indicó que el ministro de Economía, Sergio Massa, "está aprovechando este momento y que le está brindando al pueblo algo diferente que hace mucho no se ve". "Massa nunca ha participado de esta área conflictiva y no es un dato menor. Porque le está ofreciendo al país una dinámica de gestión poco casual hasta el momento, cosa que no se ve en los últimos 15 años", explicó.

