Condiciones que debe tener un político

El juicio a la actual vicepresidenta (sin entrar en este caso concretamente) vuelve a poner sobre la mesa el enorme déficit moral que acompaña a nuestros dirigentes. Hemos recopilado y seleccionado unas pocas características que deberían morar en todo

político, o al menos existir en su interior el deseo de obtenerlas. Claro está que hablamos de condiciones morales en este caso, no técnicas que también sin duda son necesarias desde ya, más en un puesto que redunda en tantas consecuencias hacia los ciudadanos.

Las resumimos en 5 puntos para poder recordarlas con mayor facilidad. Aquí vamos

1. Respeto a la propia conciencia. Hay una dignidad que no puede negociarse nunca, la de la propia conciencia. Existen numerosísimas situaciones donde lo único que nos detiene o nos impulsa es nuestra conciencia y su esfuerzo por formarla. No

transar ni entrar en componendas que la traicionen. Cuidar y respetar la conciencia como un tesoro.

2. Poner en primer lugar a la persona es la base de la vida democrática. Si tenemos distorsionada la idea de persona, eso se traslada a la noción de sociedad. Si uno solo es descartable, la democracia está corrompida. La política está al servicio de la

persona que jamás debe ser instrumento de mezquindades propias ni sectoriales.

3. No estar preso por el relativismo: hoy no importa lo que está bien o lo que está mal. Los “principios” son fácilmente modificables. Bajo el pretexto de la tolerancia se va al otro lado del péndulo, a una dictadura de la mayoría. No siempre la razón la tiene la mayoría. Hay valores que no deben ser negociables. Se debe pedir responsabilidad. Parece que todo se olvida, con la vorágine de nuevas noticias.

4. Coherencia: el político debe ser uno hacia adentro y hacia afuera. Inseparable. El político debe ser una síntesis de esfuerzo humano, familiar, profesional, ratificando sus valores estampados en su corazón. Debe ser de una sola pieza, sin diferentes

discursos para afuera que para su propio interior. Simplemente porque deben ser ejemplo a seguir.

5. Integral: político no es sólo quien está en un cargo prestando un servicio. Es todo aquel que lleva en su alma el deseo de servir a la persona, promover la paz, involucrarse en la construcción del bien común a partir de actuar en los planos educativos, sociales, solidarios, culturales, y todo otro que tenga impacto en el prójimo

Finalmente agregamos que debe ser, como todo acto de servicio un acto de amor, que se quiebra, degrada y prostituye cuando solo busca su propia conveniencia. Estos pensamientos además de ser exigencias para los políticos, en algún sentido se puede

aplicar a todos los ciudadanos. Si, a usted y a mi. Ya que son principios que descansan en todo corazón humano, son de orden natural.

Es decir, por el solo hecho de ser hombres los llevamos dentro, en el lugar más preciado, mi corazón, tu corazón

* Felipe Manuel Yofre es abogado y escribano. Padre de 8 hijos.