Video: repudiable mensaje de un cura contra Cristina Fernández de Kirchner

Un cura se grabó mirando a cámara y difundió por redes sociales un repudiable mensaje al día siguiente del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Se trata de Juan Pablo Esquivel, cura de Paraná, en la provincia de Entre Ríos quien calificó el ataque contra la vicepresidenta como un "simulacro". Pero el religioso, a pesar de la solidaridad con la ex presidenta expresada por el papa Francisco, jefe de la iglesia católica, fue más allá.

"En relación al patético simulacro de atentado de ayer, yo estoy no contento, contento es una palabra demasiado importante. Estoy conforme con el hecho de que no te hayan matado porque si te hubiesen matado los cavernícolas que te siguen te hubiesen declarado mártir. Y vos no sos una mártir, sos una corrupta que está siendo juzgada a la cual un fiscal al cual no llegaste a matar gracias a dios, te ha condenado o estas ya, digamos, recorriendo el camino, te las ves venir y por eso te estas auto victimizándote dramáticamente y patéticamente", fue parte del mensaje difundido en tono directo contra Cristina Fernández de Kirchner por el cura Juan Pablo Esquivel.

Apóstol del odio: el mensaje del cura de Paraná, Juan Pablo Esquivel, por el atentado contra Cristina pic.twitter.com/XCoXgQm04p — Agencia El Vigía uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@AgenciaElVigia) September 4, 2022

El religioso siguió con su polémico mensaje y agregó: "Yo estoy conforme porque la idea es, vos tenés que cumplir tu condena primero en este mundo, espero que seas condenada, que vayas a la cárcel, a una cárcel común, no a una cárcel domiciliaria como hicieron con los militares, y que después de haber hecho las cuentas con la justicia en este mundo, cuando te presentes ante dios te acuerdes que ahí no valen coimas ni bolsos revoleados ni matar a testigos o cosas por el estilo".

El exabrupto del cura de Paraná contrasta con el mensaje del papa Francisco quien expresó su "solidaridad y cercanía" a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, ante el intento de homicidio que sufrió en la noche del pasado jueves y pidió que en la Argentina "prevalezcan siempre la armonía social y el respeto a los valores democráticos". El Sumo Pontífice la llamó por teléfono para interiorizarse en la situación y expresarle su "solidaridad".

Además, el Santo Padre también envió un telegrama formal desde El Vaticano para referirse al violento episodio.

"Habiendo recibido la preocupante noticia del atentado que vuestra excelencia sufrió en la tarde de ayer, deseo expresarle mi solidaridad y cercanía en este delicado momento", señaló el ex cardenal primado de la Argentina. Y continuó: "Rezo para que en la querida Argentina prevalezcan siempre la armonía social y el respeto de los valores democráticos, contra todo tipo de violencia y agresión". El repudio de Francisco se sumó al de varios líderes mundiales que rechazaran el atentado contra la ex mandataria.

El movimiento de los curas villeros también expresó su "solidaridad y cercanía" con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien ayer fue víctima de un intento de asesinato. "Queremos expresar nuestra solidaridad y la cercanía de nuestra oración, con la Vicepresidenta de la Nación @CFKArgentina por el atentado que sufrió anoche", explicaron a través de su cuenta de Twitter. Bajo el título "No a la violencia", el equipo de sacerdotes para la pastoral en las villas de la ciudad de Buenos Aires y el anillo bonaerense, calificaron al hecho de "grave" y que agregaron que se atentó "contra la democracia".

"Sería un error interpretar el atentado contra la vicepresidenta como un fenómeno aislado. Hay un contexto creciente de desencuentro, polarización, intransigencia, recalentamiento social y crispación que se expresa como una agresividad sin pudor en las redes sociales y los medios de comunicación, y que llega a teñir el accionar de los tres poderes del Estado", explicaron.

Luego afirmaron que piden "a Dios que no crezca la violencia en nuestro país en sus diversas formas. Y para ello queremos comprometernos a ser sembradores de paz y no de odio. Y animamos a ir por ese camino que tanto necesita nuestra patria".