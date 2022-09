Una diputada de Juntos por el Cambio apuntó contra el kirchnerismo: "¿Primero la gente o primero salvemos a Cristina?"

En diálogo con MDZ, la diputada nacional de Juntos por el Cambio María Sotolano habló sobre cómo los argentinos naturalizamos las cosas que no están bien, de la falta de valores y la creciente violencia de la sociedad. También se refirió al desamparo del Gobierno que en lo único que está interesado es en los intereses de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El discurso del odio también estuvo presente en la charla. Sobre ese punto acusó a Cristina Kirchner de ser “una negadora serial”, que “se olvidó de lo hecho por el kirchnerismo que generó una grieta que dividió a los argentinos”

María Sotolano, legisladora nacional, de Quilmes, se refirió a una frase muy usada, que vuelve como un leitmotiv en época de crisis: “La Argentina es inviable”. “Hace unos meses, en una recorrida por uno de los barrios de Quilmes, un vecino, con un gesto de resignación, me dijo ‘los argentinos estamos acostumbrados a vivir mal’. Como naturalizando todo lo malo que nos está pasando: la inflación, la falta de trabajo, la pobreza, la inseguridad, la falta de educación y un Estado nacional y provincial que se esmera en nivelar para abajo embruteciendo a toda una generación para tenerlos sometidos”

Y agregó: “No está bien que naturalicemos todo lo malo que nos está pasando como sociedad. No puede ser que vivamos tapados de impuestos, que ser monotributista sea sinónimo de malabarista que hace equilibrio para poder llegar a fin de mes. Tampoco puede ser que el que quiera progresar y dar trabajo choque contra la máquina de impedir que es el Estado con sus más de 165 impuestos nacionales, provinciales y municipales. No puede ser que naturalicemos que Ezeiza se convirtió en el portal de la esperanza para miles de argentinos, especialmente los jóvenes, que buscan un destino mejor para sus vidas y sus familias”.

Sobre la intolerancia política que fue creciendo desde la vuelta del kirchnerismo, radicalizándose con el pedido de condena por parte del fiscal Diego Luciani, la diputada nacional de Juntos por el Cambio dijo: “La violencia generalizada está a flor de piel en nuestra sociedad. Pero yo me pregunto: es ¿primero la gente? o ¿primero salvemos a Cristina?, eso nos está llevando a un límite que no está bien. Es algo muy fino, sin pecar de extremista, que nos puede poner al borde de una guerra civil a todos los argentinos”.

La legisladora afirmó que estamos frente a una crisis de valores sin precedentes , “con una dirigencia política carente de ética donde el presidente de todos los argentinos decretó cerca de la madrugada un feriado nacional para el día siguiente sin pensar que millones de trabajadores ya estaban descansando. Demostrando una vez más lo alejado que está de la realidad. Este viernes millones de trabajadores se encontraron con servicios de transporte reducidos. Familias haciendo lo imposible para ubicar a sus hijos, que no tuvieron clases, para poder ir a trabajar. Los argentinos nos fuimos a dormir con un país y nos levantamos con otro. Y después te dicen en los spot publicitarios que ‘Primero la gente’”.

Asimismo, María Sotolano agregó: “Es necesario que tomemos consciencia de la enorme responsabilidad que tenemos de quitarnos el velo y reflexionar. ¿Qué país queremos? ¿Y en qué sociedad queremos vivir?”.

Y añadió: “¿Queremos vivir presos o ser libres? ¿Queremos vivir en el caos o en calma? ¿Cómo queremos combatir la corrupción? ¿Con justicia o sin justicia? ¿Cómo queremos una mejor educación? ¿Con los Baradeles de la vida y las escuelas cerradas o con mejoras en la planificación educativa? ¿Queremos la salida en Ezeiza o quedarnos en nuestro país? ¿Queremos a los delincuentes en la cárcel o en la calle? Es nuestra responsabilidad como sociedad contestarnos esto para poder elegir de verdad un camino mejor”.

Sobre las urgencias del Gobierno nacional, la diputada de Juntos por el Cambio se preguntó: “¿Es primero la gente? ¿O primero la agenda de una corrupta que se llevó puesto los sueños de millones de argentinos? ¿De verdad es primero la gente?”

En cuanto a las acusaciones del kirchnerismo de responsabilizar a la oposición, de impulsar con el mensaje del odio el atentado a la vicepresidenta, Sotolano dijo: “Al mejor estilo de una negadora serial, Cristina no recuerda o no retiene que fue ella y su espacio político los que llevaron un discurso de odio y grieta sin precedentes en la Argentina”

Y citó ejemplos con declaraciones de los últimos días: “Máximo Kirchner, el jueves a la mañana dijo por radio: ‘En Juntos por el Cambio están viendo quién mata al primer peronista’. El presidente hace unos días, en un programa de televisión afirmó que Nisman se había suicidado y sobre la marcha dijo ‘Espero que Luciani no haga lo mismo’. La propia vicepresidenta tildó de energúmenos a los macristas y sobre Patricia Bullrich dijo ‘La presidenta del partido sacó un tuit poco inteligente que dice, 12 años de gobierno, 12 años de condena, lo escribió y lo firmó, la verdad no sé si era que estaba medio...’ sugiriendo que estaba borracha. Y no nos olvidemos de los cantos de La Cámpora cargados de odio".

Por último, la diputada nacional de Juntos por el Cambio pidió que se termine este show y los discursos del odio y abogó porque “abracemos la agenda de la gente y digámosle basta a los que nos quieren enfrentar a los argentinos”