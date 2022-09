¿Javier Milei tiene chances de ser presidente?

Começou bem e seguiu bem o discurso do deputado argentino @JMilei sobre o atentado contra CK



Relembro que na esquerda houve festa quando meu pai tomou facada do ex-membro do PSOL e até hoje estimulam atentados destes quando jogam bola com a cabeça do presidente, por exemplo. https://t.co/VUA4hNEYyi