Presentan proyectos para declarar a la educación como un servicio esencial en la provincia de Buenos Aires

Los proyectos de ley presentados son dos. El primero, no es un proyecto nuevo ya que fue presentado por el diputado Guillermo Castello presidente del bloque de Avanza Libertad en tres oportunidades. La primera vez fue en el año 2017, cuando no consiguió el acompañamiento de Juntos por el Cambio, por entonces compañeros de bloque y repitió la presentación en el 2019 con la misma suerte que dos años antes. Ahora en el 2022 vuelve a presentarlo, desde el bloque libertario, con una chicana a sus ex socios de Juntos: “Espero que esta vez acompañen mi iniciativa”.

El segundo proyecto de Ley que busca que se declare a la educación en la provincia de Buenos Aires como un servicio público esencial lo presentaron hace unos días los diputados de Juntos Daniel Lipovetzky y Sergio Siciliano, quien fuera el número dos en el la Dirección General de Cultura y Educación durante el gobierno de María Eugenia Vidal.

El objetivo del proyecto de los Legisladores del mayor bloque opositor es que se garantice a todos los alumnos de los niveles Inicial, Primario y Secundario de la escuela pública el derecho a una educación completa. “Esto significa –explicó a MDZ Daniel Lipovetzky- que se deberá cumplir a rajatabla el normal funcionamiento de clases, teniendo como base la asistencia mínima en los establecimientos educativos en los días de paro, y la obligatoriedad de docentes y no docentes de compensar los días perdidos hasta llegar al mínimo de días establecido por Ley”.

Asimismo, el diputado de Juntos afirmó: “La educación es un derecho oficial y social, está claro que es obligación del Estado bonaerense garantizarles a todos los niños, niñas y adolescentes una enseñanza de calidad. Es por eso que surge la urgente necesidad de tomar medidas concretas que aseguren el básico funcionamiento del sistema educativo. Que es ni más ni menos que cementar las bases de futuras generaciones libres e independientes”.

Por otra parte, Lipovetzky sostuvo que el plan educativo de Kicillof va hacia un objetivo, “que haya más chicos con menos educación en la provincia. Primero suspendieron las clases eternamente, dejando a muchos chicos fuera del sistema educativo porque ni siquiera se preocuparon por acercarles tecnología durante la pandemia. Segundo, no invirtieron en infraestructura escolar durante la pandemia dejando las escuelas destruidas, algo que se visibilizó con la vuelta a la normalidad en la temporada invernal. Dos años las escuelas cerradas y no se preocuparon por hacer las inversiones necesarias, el resultado fue la suspensión de clases en muchos colegios de la provincia de Buenos Aires por falta de calefacción”.

Agregó: “Ahora hacen un curso de capacitación y suspenden las clases del nivel secundario como está pasando hoy. Y para tapar todo eso ahora quieren eliminar las repitencias. Todo conduce a un mismo camino, que es querer que haya una sociedad más ignorante y una educación publica destruida. Para contrarrestar este camino que hace el gobierno de Kicillof, presentamos el proyecto de Ley para declarar servicio público esencial a la educación en la provincia de Buenos Aires, para que no vuelvan a ocurrir estas cosas”, concluyó Lipovetzky.

Ley anti huelga

Así se conoció en el 2017, por los titulares de los medios y notas periodísticas a sindicalistas docentes y políticos de la oposición, al proyecto de Ley de declaración de servicio esencial a la educación del por entonces Diputado de Juntos por el Cambio Guillermo Castello. Que es lo que propone y de lo que se diferencia del proyecto de los Legisladores de Juntos que está orientado a garantizar, con servicios mínimos para el dictado de clases, el funcionamiento de comedores escolares y mantener los colegios abiertos durante jornadas de paros docentes.

Cuando lo presentó en el 2017, y posteriormente en el 2019, tanto los sindicalistas docentes como los legisladores del peronismo del Frente Renovador (en esa época en una simpática sintonía legislativa con el Vidalismo) decían que el proyecto de Castello vulneraba los derechos constitucionales porque iba en contra del derecho a huelga de los trabajadores. Algo que también decían por lo bajo algunos funcionarios y legisladores de Juntos por el Cambio, a quienes Castello acusaba de cobardes por no jugársela y por eso este proyecto de Ley nunca prosperó.

Dicen que la tercera es la vencida y el ahora diputado de Avanza Libertad, Guillermo Castello, volvió a la carga con su proyecto de Ley para que se declare servicio esencial a la educación en la provincia de Buenos Aires.

En dialogo con MDZ el legislador libertario bonaerense recordó que cuando presentó el proyecto por segunda vez en el año 2019 no tuvo el acompañamiento de sus compañeros de bloque en diputados ni en el senado. “Teníamos una mayoría holgada como para poder transformarlo en Ley y terminar de ser rehenes de los gremios, de Baradel y todos estos salvajes que han hecho por los menos 190 días de paro en los últimos 15 años en la provincia, algunos realmente absurdos. Un ciclo lectivo completo de paros que terminan perjudicando a los chicos, especialmente a los de menores recursos que son los que van a la escuela pública”.

Asimismo, Castello sostuvo: “Lo que nosotros decimos es que hay un conflicto entre dos derechos. La educación, que para mí es un derecho humano esencial que debe ser garantizado por el Estado y que está garantizado por el estado tanto en la Constitución nacional como en la provincial, y el derecho a la huelga docente”.

Agregó: “ Al momento de priorizar, yo creo que es más importante el derecho a la educación de los chicos. En esta pugna entre los dos derechos en colisión, tenemos que decidir como sociedad qué derechos privilegiamos y para mí el derecho a la educación es el primordial, que es el fundamento del sistema por el cual la gente paga impuestos que es el derecho a educar a los chicos”.

En cuanto a su proyecto de ley, afirmó que declara a la educación tanto primaria como secundaria como servicio esencial. “Con lo cual se prohíben las huelgas, se prohíbe su paralización. Lo homologamos, digamos, a otros servicios esenciales como son la salud, la seguridad, el control del tráfico aéreo donde no se puede paralizar el servicio, en estos casos los gremios deben asegurar servicios mínimos. Y en la educación debe pasar lo mismo, garantizar los 180 días de clases, el funcionamiento de los comedores escolares, y los que no garanticen estos servicios mínimos y vayan a la huelga, igual se tomaran las sanciones que correspondan”

Sobre la presentación del proyecto de Ley de los diputados de Juntos, Castello afirmó: “Bienvenido sea, lo discutiremos”, y añadió: “Yo creo que en esto no hay que especular, cuando en su momento lo presenté no tuve el acompañamiento de Juntos por el Cambio. Si vos crees en esto tenés que creer siempre, no ahora cuando estás en la oposición. Cuando yo lo presenté éramos oficialismo y era el presidente de la comisión de educación. Es una lástima que no haya salido, porque tendríamos el instrumento para evitar algunos paros absurdos. Como el último, el único que le hicieron a Kicillof y fue en apoyo a un docente que estaban juzgando por haber prendido fuego la gobernación de Chubut. Por eso hicieron un paro en todo el país, es un disparate”.

Finalmente, el diputado libertario aseveró: “En Argentina hay que tener una Ley, más allá de los gobiernos de turno, como hizo Ecuador en la época de Correa, que reformo la Constitución y estableció a la educación como un servicio público esencial. Me parece que hay que ir por ahí, tener una Ley que le permita a los gobiernos de turno ponerle un coto a las huelgas docentes”.