Miguel Ángel Pichetto apuntó contra el Gobierno y puso en duda la presencia del PRO en la sesión de Diputados

El líder del Peronismo Republicano, Miguel Ángel Pichetto, respaldó la posibilidad de que el bloque del PRO en la Cámara de Diputados no asista a la sesión especial convocada para repudiar el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y pidió que haya "unificación de un mensaje a la sociedad en conjunto".

"Comparto que el PRO no esté, en la medida en que no haya un acuerdo sobre el contenido de lo que se va a votar. Me parece una postura correcta, en la medida en que no haya unificación de un mensaje a la sociedad en conjunto", sostuvo el titular de la Auditoría General de la Nación.

En declaraciones radiales, el ex senador nacional señaló que el Gobierno "podía haber convocado" a la oposición a sumarse a la reunión que encabezó el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada con dirigentes sociales, sindicales y de derechos humanos, pero se quejó de que "no lo hizo".

"Nadie te va a donde no te invitan", afirmó el rionegrino, quien cuestionó que "el Gobierno se quedó dentro de su sector, habla de la unidad pero de la unidad con ellos".

Y añadió: "El Gobierno tiene máxima responsabilidad en bajar los niveles de confrontación y encontrar caminos de diálogo institucional. Pero en vez de desescalar niveles de discurso que pueden ser virulentos, el Gobierno se sectoriza, aprovecha la oportunidad, llena la Plaza".

Pichetto consideró que "la oposición ha tenido una conducta razonable" frente al intento de magnicidio que sufrió la titular del Senado el pasado jueves cuando llegaba a su domicilio de Uruguay y Juncal, en el barrio porteño de Recoleta.

Para el referente de Juntos por el Cambio, "de la mano de este hecho hay una consolidación de la figura de la vicepresidenta, que avanza decididamente a ocupar todo el espacio del peronismo". "Es un hecho muy significativo que va a dar un nuevo voltaje al camino hacia 2023", concluyó.