Las claves para terminar con el odio y la perversidad de la política

Tras la multitudinaria marcha a Plaza de Mayo en defensa de la democracia y en repudio al atentado que sufrió el jueves a la noche la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la Mesa del Poder analizó cómo la clase política tendrá que bajar un cambio y de qué manera se puede llegar a pactos partidarios para que los argentinos dejen de padecer las consecuencias de sus acciones.

Por tal motivo, los periodistas entrevistaron al dirigente del Movimiento Evita Fernando "Chino" Navarro y al periodista Claudio Jacquelin. Ambos coincidieron en la idea de que la clase política tienen que terminar de fomentar discursos de odiosy de esa manera se podrán realizar acuerdos a pesar de los disensos políticos e ideológicos.

Bajar un cambio para encontrarle la vuelta

El secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete, Fernando “Chino” Navarro, elogió la foto de los senadores nacionales tras el atentado que sufrió Cristina Kirchner y sostuvo que este es el momento para que la clase dirigente reflexione. "Con el fin de encontrar soluciones a los problemas de todos los días y mediante acuerdos se podrá terminar con los disensos ideológicos", dijo el dirigente social en MDZ Radio.

Fernando “Chino” Navarro.

“Cuando hablo de reconstruir la democracia lo hago incluyendo a la oposición y al oficialismo. Entre nosotros tenemos que institucionalizar una lógica en la cual podemos aislar a los odiadores de todos los sectores de la sociedad. Estos grupos son minoritarios entre los argentinos que quieren vivir mejor, trabajando y con certezas a futuro”, manifestó el referente del Movimiento Evita.

Además, agregó que "el odio no se combate con odio, sino con el diálogo" y eso permitirá la unión de los polos antagónicos: “Desde los diferentes sectores de poder hay que dejar de avalar las descalificaciones y el silenciamiento del otro. Porque lo segundo, puede generar lo que ocurrió en la noche del jueves. Tal vez, Dios nos ayudó para que esa bala no saliera y nos dio otra oportunidad para cambiar las cosas. De una vez por todas, hay que entender que si hay problema de caníbales no se resuelven comiendo a otros caníbales y tenemos que buscar consensos. El odio no se combate con odio, sino con diálogos”, argumentó Navarro.

El dirigente social remarcó que tras lo ocurrido en la noche del jueves, donde Cristina Kirchner fue víctima de un atentado, tanto los periodistas como los políticos opositores "actuaron de buena manera y dejaron sus diferencias de lado" en virtud de la democracia. “Estas personas asumieron su compromiso con la democracia y la foto del Senado fue otro gran paso. Eso debemos mejorarlo para terminar con las diferencias", enfatizó.

Al mismo tiempo, reconoció que el Decreto de Necesidad y Urgencia 573/2022 emitido por el presidente fue importante para el pueblo argentino. “Cuando el presidente decretó el feriado nos invitó a reflexionar. Algunos elegimos marchar, otras personas lo hicieron con sus familiares o amigos en sus casas. Hay cosas tan complejas que se deben sedimentar y tengo la expectativa que en este momento la clase dirigente podrá aprovechar esta oportunidad. Sería muy de necios e irresponsables no generar acuerdos", sostuvo Navarro.

¿Perdieron la posibilidad de establecer un pacto político?

Según Claudio Jacquelin, la política en estos últimos 20 años se transformó en una operación transaccional y eso ha pervertido el ejercicio de la misma. “En esas transacciones no hay un beneficio colectivo, sino que se busca el bien común de manera individual. Esta visión transaccional, donde cada uno se lleva una parte del negocio ha pervertido los vínculos políticos y esto explica la decadencia de Argentina”, aseveró el periodista. Claudio Jacquelin.

Tras la foto que trascendió de los senadores nacionales, declaró que se perdió "una gran oportunidad" para generar otra foto entre el expresidente Mauricio Macri con el actual mandatario Alberto Fernández. “Realizar esa foto hubiese permitido establecer un marco de acercamiento institucional. También, una foto integrada por los expresidentes del país sumando a Eduardo Duhalde hubiera tenido un efecto más potente. Pero no se realizó y al seguir alimentando el sesgo, se puede llegar a potenciar toda esta situación de confrontación y de angustia social”, remarcó.

Ante esto, Claudio Jacquelin describió cómo está conformada la política nacional y reconoció que Argentina necesita de pactos democráticos para encontrar un rumbo. “A partir de nuestro conocimiento de la política, podemos decir que este ejercicio se construye desde lo privado y se consolida en lo público. Ahora, lo que estamos viendo es que la clase dirigente habla en público, pero no consolida nada ni en públicoy menos en lo privado. Está faltando un nuevo pacto democrático y la política necesita de nuevos acuerdos para ver los nuevos consensos que necesita la democracia”, completó el entrevistado.

La Mesa del Poder edición nacional

