Más gestión, menos campaña: el duro reclamo del PJ a un funcionario radical

Luego de que el subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad de la provincial, Néstor Majul, cuestionara en diálogo con MDZ, la gestión del intendente de Maipú Matías Stevanato, funcionarios del PJ maipucino salieron a responderle al dirigente radical. Asimismo lo acusaron de estar ocupado en su campaña electoral como precandidato a la intendencia “en vez de trabajar por la Seguridad”.

El primero en criticar los dichos de Majul fue el diputado nacional y ex intendente maipucino, Adolfo Bermejo. “Que un funcionario de Seguridad haga campaña en Maipú pidiendo al municipio invertir en lo que hoy es responsabilidad de este candidato, demuestra su incapacidad para buscar soluciones desde el diálogo en Mendoza. Hoy Stevanato construye una escuela y la provincia, ausente”, cuestionó el legislador por la red social Twitter. Su hermano, el senador provincial y ex jefe comunal, Alejandro Bermejo, agregó: "El dueño de la inseguridad de Mendoza, el cornejista Majul debería dedicarse a trabajar por la ciudadanía y dejar de hacer campaña de poca monta". Además, reclamó al gobernador Rodolfo Suarez que le pida a sus funcionarios de Seguridad "más gestión y menos política".

Majul, como presidente del comité radical de Maipú, organiza un ciclo de charlas en las que convoca a intendentes de Cambia Mendoza para mostrar que “hay otra manera de gestionar”, según señaló. En ese sentido, afirmó que Stevanato destina "el 1% del presupuesto a la seguridad ciudadana mientras que el intendente de Ciudad de Mendoza, el radical Ulpiano Suarez, el 12%”.

Como respuesta a sus dichos, el jefe de Gabinete de Maipú Matías Montes, aseveró que se trata de una “típica chicana de alguien que está en modo electoral”. En ese sentido, agregó que: “Le pedimos a Majul, funcionario del ministerio de Seguridad, que se dedique a cuidar a los mendocinos. Lo invitamos a que cumpla sus funciones y deje de continuar en modo campaña. Seguramente este funcionario provincial no debe conocer la realidad que viven a diario los maipucinos y maipucinas en tema de seguridad. En las inmediaciones de donde él opinaba de gestión de seguridad, se produjo un robo a una familia de nuestro departamento, lanzó.

Por último, agregó que Majul: “No conoce Maipú, por eso opina y trata de hablar de otros municipios como Capital y Godoy Cruz, los cuales tienen realidades distintas. Apuntando a las formas de gestionar, el intendente Stevanato no sólo se ocupa de los temas centrales de Maipú, sino que además hace obras que no hace el gobierno provincial, como es la primera escuela pública con fondos municipales. Hace 6 años que el gobierno provincial no hace una escuela. Majul tiene el estilo de querer imponer temas desde un comité en vez de escuchar y trabajar por los vecinos. Pasan del modo siesta al modo campaña. Le sugerimos que tenga una mayor capacidad de escucha. Fácil es hablar, difícil se le está haciendo gestionar para mejorar la seguridad en Maipú”.

