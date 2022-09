José Luis Espert explicó por qué al kirchnerismo le sirve el "desorden social"

Fiel a su estilo directo y sin pelos en la lengua, el diputado nacional por la Libertad Avanza, José Luis Espert, habló con MDZ. El legislador nacional libertario pidió que se apliquen las leyes en todos los conflictos gremiales y sociales. Del Gobierno dijo que genera anomia en la sociedad por una cuestión ideológica y que "son un conjunto de delincuentes escondidos en el caos para pasar desapercibidos".

En cuanto a la situación económica, Espert sostuvo que Massa "está para alargar la mecha de la bomba, tranquilizando a los mercados a un costo muy alto a futuro. No descarto que la bomba explote antes".

Sobre la ampliación de la Corte y la intención de suspender las PASO, el economista fue al hueso. "El kirchnerismo quiere exonerar a Cristina con una corte adicta y militante. En cuanto a la suspensión de las PASO, no puede ser ahora, a 10 meses de una elección, de darse debe ser pensando en el 2025".

De Juntos por el Cambio, Espert dijo que son "caranchos" que utilizan todos los temas para hacer política y los acusó de "robarse las banderas de los libertarios". Además, descartó que esté pensando en formar, por ahora, alianzas electorales para competir en la provincia de Buenos Aires.

La primera parte de la charla de MDZ con Espert fue sobre la creciente conflictividad social y gremial de los últimos meses. El legislador nacional libertario sostuvo que los sindicalistas antes de tomar medidas concretas primero deberían entender los puntos conceptuales. Explicó: “El punto conceptual central es que las personas de existencia ideal como asociaciones, sindicatos, etc., no son prexistentes a las leyes elaboradas por seres humanos, que sí son prexistentes a las leyes. Hay leyes que crearon los sindicatos. La lógica indica que, si en algún momento esas personas de existencia ideal dejan de funcionar como tienen que funcionar, hay que suspenderlas, cesarlas de la actividad. Eliminarlas directamente”.

El economista agregó: “Desde el punto de vista conceptual, las personas de existencia ideal se crean por leyes para servir al ser humano. Cuando eso se transforma en algo nocivo para el ser humano hay que eliminarlas. Cuando un sindicato en lugar de proteger los intereses del trabajador deja colgando de un hilo a cerca de seis mil laburantes; que está pasando con el parate en la producción de tres fábricas de neumáticos que género como daño colateral que se frene la producción de algunas automotrices, entonces estos sindicalistas pasaron a perjudicar a las personas a las cuales deberían servirles”.

Sobre la toma del Ministerio de Trabajo por el Sindicato del Neumático, remarcó que se trata de un delito federal y en cuanto a por qué el Gobierno no actúa, fue contundente: “El Gobierno kirchnerista es un conjunto de delincuentes. A los delincuentes les conviene el desorden para no quedar tan delincuentes. En el medio del quilombo ellos no quedan tan expuestos como si se aplicara la ley. Ese es el negocio del kirchnerismo, por eso también es la persecución a la justicia".

En este tema no dejó afuera a Juntos por el Cambio. Los acusó de robar las banderas del liberalismo y de utilizar todo para hacer política: “Son caranchos. Salieron a proponer que se incorpore al Código Penal un artículo que impide los bloqueos, cuando eso ya está contemplado por el Código Penal y la Ley de las Asociaciones Sindicales”.

“Está todo escrito, hace falta aplicar la ley. Esta inflación de leyes no tiene el más mínimo sentido. Acá hay que tener claridad y huevos para aplicar la ley”, sentenció.

El kirchnerismo quiere una corte militante

Otro de los temas planteados a Espert fue la media sanción del Senado al proyecto del Gobierno para ampliar la Corte Suprema. Sobre este tema el economista respondió sin pelos en la lengua: “Claramente el objetivo es inyectar de kirchnerismo a la Corte Suprema, para salvar a Cristina. Quieren una corta adicta y militante que exima de pena a Cristina. Está clarísimo”.

El diputado agregó: “Las causas de Cristina son todos delitos federales cometidos, en principio, por la señora en el ejercicio de la presidencia. En el delito federal la sentencia definitiva recién está en la tercera instancia, que es la Corte Suprema de Justicia. Por eso es el interés del kirchnerismo de aumentar el número, cosa que si llegan a esa instancia no la condenen. Voy a votar en contra”.

Por otra parte, habló sobre la intención de suspender las PASO. Espert afirmó: “Una elección es lo que le da sustancia y contenido a la democracia, es el momento más excelso de la democracia. Hay que tener un poquito más de respeto por las leyes vinculadas con la esencia de la democracia que son las elecciones”.

“A mi no me gusta esto de andar meneando PASO si - PASO no, dependiendo de los intereses a corto plazo de cada Gobierno. Estaría dispuesto a habilitar la discusión de las PASO, si me forzaran a tener una discusión, diría tengámosla no ahora, a diez meses de las PASO, si se discute ahora es para que se deroguen o se suspendan a partir del 2025”.

Massa está para alargar la mecha de la bomba

En cuanto al rumbo económico y las medidas tomadas por Massa, Espert afirmó que el mérito del tigrense fue tranquilizar un poco los mercados tras el acuerdo con el Fondo, pero con un costo muy alto a futuro.

“Esta tranquilidad se da a costa de agravar el problema a futuro, dolarizando y pateando el vencimiento de deuda para adelante. Vamos a tener que pagar deuda en dólares sobre el borde de las elecciones del próximo año. Massa está puesto para alargar la mecha de la bomba de acá a diciembre del año que viene. Ese es el objetivo, va a hacer toda la martingala posible para que la bomba no le explote. No sé si lo va a lograr”, dijo el economista.

Y ahondó: “La bomba que se está armando es más destructiva que la de las LELICS, que están explotando ahora por el dólar soja. El Banco Central imprime 60 pesos más por dólar soja de lo que emitía antes, por lo tanto, la colocación de LELICS para absorber los pesos emitidos es más grande. La deuda a recuperar por el Banco Central ya lleva 8 billones de pesos, el doble que la base monetaria. Un disparate”.

“Es inentendible que no se hagan bien las cosas, no es tan difícil. La verdad no se puede entender cómo siempre repetimos los mismos errores. Los países donde la gente prospera, donde se vive bien, tienen empresas que comercian con el mundo. Tienen un estado de un tamaño razonable, pagan impuestos razonables y tienen leyes laborales que como mínimo no hacen proliferar esta mafia que le complican la vida a los trabajadores. En Argentina todo esto pasa por una cuestión ideológica de un Gobierno, que generó una anomia en la sociedad”.

Espert puso como ejemplo de falta de Estado la situación que se está viviendo en la Patagonia: “El claro ejemplo de esta anomia es lo que pasa en el sur con estos subversivos de los seudos mapuches. No se entiende como no se decretó el estado de sitio en la zona y sacaron como sea a esos seudos mapuches que se instalaron ahí. Esto no puede ser; no puede ser que la gente normal viva tras las rejas muerta de miedo y los delincuentes se pavonean para todos lados cada vez con menos escrúpulos. Eso termina mal siempre”.

Axel Kicillof es "un inútil bueno"

Así calificó el economista libertario al gobernador de la provincia de Buenos Aires, de quien además sostuvo: “Dice pavadas todo el día. El de Kicillof es un mal Gobierno, pero tiene una buena intención de votos. Un núcleo duro del 30%, le va a costar mucho a la oposición ganar en la provincia de Buenos Aires, no va a ser fácil la pelea. Soy consciente de todo eso”.

Sobre si va a ser parte de Juntos por el Cambio para pelear en la provincia de Buenos Aires respondió: “El año pasado propuse una mega PASO de una gran coalición opositora, que incluyera a Stolbizer, Randazzo, Camaño, etc.; no se llegó a un acuerdo. De hecho, muchos dentro de Juntos por el Cambio boicotearon mi idea”.

“A partir de ahí, participamos solos en las elecciones del año pasado y tuvimos la mejor elección de los liberales en todo el país. El tercer lugar en la provincia de Buenos Aires; dos diputados nacionales, 3 diputados provinciales y 10 concejales. Estamos trabajando muy bien en la provincia, pero solos. Hoy no se me cruza por la cabeza, todavía, hacer alianzas electorales. Nos votaron para que resolvamos los problemas que tiene la gente que no llega a fin de mes, las empresas se van, cierran. Los chicos se quieren ir del país, no tienen clases. Estamos trabajando lo más que podemos en una Cámara donde nosotros somos chiquititos, el quórum lo definen entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Nosotros trabajamos para elaborar la mayor cantidad de proyectos posibles que solucionen los problemas de la gente”, finalizó Espert.