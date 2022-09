Por qué la eliminación de las PASO pone en jaque la continuidad de Juntos

"Si eliminan las PASO nos hacen m...", dijo, lapidario, uno de los referentes más importantes de Juntos, oposición en la provincia de Buenos Aires a MDZ.

El llamado sorprendió a este periodista que habitualmente le hace consultas de rigor y este protagonista tarda más de lo aconsejado en contestar. Es que, por otro canal, quizás muy cercano al jefe de Gabinete de ministros bonaerense, Martín Insaurralde, este dirigente también se anotició que la decisión ya está tomada, aunque falta la venia final de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Ayer, en la reunión de intendentes de Avellaneda, que finalmente fueron dos por la desconfianza que reina en ese ambiente frentetodista, la decisión de eliminar las PASO era casi un ruego pedido por todos los presentes. Dicen que Sergio Massa también dio el visto bueno porque los gobernadores, de esa manera, no se desmarcarían de la elección nacional y elegirían, si no tienen internas ni primarias, junto con la elección presidencial. Es el dato que revela, también, que el actual ministro de Economía piensa que puede ser candidato presidencial.

La idea original de la reunión de los jefes comunales más los ministros que están en uso de licencia de sus respectivos municipios, era que se juntaran sólo los que no participan del núcleo duro del kirchnerismo. Salvo que armen una secta, esto jamás sucederá. Es que siempre alguien le informa de lo que está sucediendo en manera inmediata al hijo de los dos presidentes, Máximo Kirchner.

Según especulan en el oficialismo, con la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, todo se simplificaría porque "ellos (por la oposición) demuestran cada día que no se bancan más", algo que también aceptó el referente de Juntos que habló temprano a la mañana con este periodista.

Esto también sucede en el oficialismo, pero el peronismo tiene otra manera de resolver la discusión, si el poder está en debate. Muchos alientan la interna contra La Cámpora y hasta se entusiasman con algún punteo pueblo por pueblo, donde los no kirchneristas son muchos más que los que siguen lo que determina Máximo Kirchner. Sin embargo, tal cual ellos mismos lo aceptan, "todos terminan negociando personalmente y la patota se transforma en un punguista", reconoce un jefe de Gabinete de un distrito peronista.

En su momento, cuando se especuló con la precandidatura provincial de Gabriel Katopodis por el nonato albertismo, lo cual generaría una ampliación de la oferta electoral que expresa el núcleo duro de Axel Kicillof y el cristinismo, varios de los reunidos ayer se habían entusiasmado. No obstante, cuando quisieron chequear la información adelantada por MDZ hace más de cuatro meses, el único teléfono que necesitaban estaba apagado o sin respuesta.

Ahora, nadie ni piensa en esa posibilidad y "mucho menos si se eliminan las PASO. Otra vez a tomar agua de la zanja y esperar lo que te den", rezonga este funcionario municipal experto en cien internas y que nunca puso la foto de Néstor ni de Cristina Kirchner en su despacho. Lo que sí sabe es que, si no hay primarias, su pueblo, uno de los que está en discusión en la elección del año que viene, puede seguir en manos del Frente de Todos por la degradación opositora.

Un experimentado operador peronista, que articula con todos los bloques opositores, le confió a MDZ que a pesar de lo que se pueda decir públicamente "Javier Milei ya no está tan convencido de voltear las PASO porque queda pegado al kirchnerismo. Ni tampoco veo que La Cámpora esté tan convencida de la movida. Aún no tienen en claro si les conviene o no", aseguró.