Difonso promovió el acuerdo en la Corte

Durante toda la jornada del lunes, hubo negociaciones en la Corte y en la Legislatura para lograr un acuerdo sobre el proyecto de la reforma de la Corte Suprema de Justicia. Aún no hay acuerdo pleno entre los ministros del tribunal. Jorge Difonso, Presidente de la Comisión de Asuntos Legislativos y Constitucionales habló en MDZ Radio sobre la posibilidad de un consenso.

En cuanto a un posible acuerdo en la Corte en el marco de las reformas que se plantean dijo: “Hasta este momento, todavía no hay ninguna nota, ni expediente ingresado a la Comisión para ser tratado. Se que hubo una reunión larga entre los jueces que ha sido dura pero positiva. Incluso hubo una ayer en donde yo celebro que hayan encontrado una forma de encontrar un consenso en este ámbito”.

Además Difonso hizo hincapié en que el Poder Judicial actualmente se encuentra con un problema real de funcionamiento. Además agregó: “El Poder Ejecutivo intento solucionarlo con un proyecto de ley, pero una vez que lo empezamos a tratar y a trabajar en la comisión, recibió numerosas críticas o disconformidades de personas realmente importantes, escuchamos también a los abogados”.

"Llegamos a la conclusión de que no lo podíamos tratar la semana pasada, por eso lo mandamos nuevamente a la Corte para ver si podían hacer algún aporte superador, que espero que se concrete, dado este ruido de que están tratando de consensuar un proyecto. Lo cual sería bueno porque va a impactar en su funcionamiento, sería ideal que participen en la redacción del mismo” explicó.

Si se presenta un nuevo proyecto, Difonso dijo que la instancia inicial consistiría en recibirlo para adjuntarlo al expediente que vienen tratando desde que llegó el proyecto del Ejecutivo, vamos a evaluar en la Comisión si han mandado un proyecto nuevo o han trabajado sobre la propuesta del Poder Ejecutivo. Si hay un acuerdo con los jueces, eso facilita según el la tarea legislativa, ya que se puede avanzar, en lo que se propusieron como meta cuando llegó el expediente.

El acuerdo, para Difonso sería ideal: “La Corte es un organismo fundamental para el sistema repúblicano de Mendoza, eso sería fundamental, y sobre todo con el objetivo de darle más celeridad a la Justicia y eficacia en los fallos”.

Además se le consultó sobre las diferencias internas de Cambia Mendoza, en relación a lo ocurrido la semana pasada, donde no se aprobó el proyecto de reforma: “Yo me permití disentir con la propuesta del Gobierno teniendo en cuenta fundamentalmente lo que cosechamos en todas la jornadas de trabajo en la Comisión que nos trajo la gente de afuera de la misma, profesionales, especialistas. Creo que el proyecto tal cual estaba no tenía la madurez para ser transformado en ley, le faltaba más consenso y trabajo. Por eso surge la idea de enviarles el expediente a la Corte".

Finalmente cerró: "Si se logra concretar el acuerdo de los jueces, me parece que sería saludable. Esto nos da la razón de que no estamos en condiciones de tratarlo la semana pasada. En cuanto a los dichos de De Marchi dijo: Yo creo que el principal problema era la diferencia entre los ministros de las Cortes que podía afectar el funcionamiento, y si esto logra que se encauce esa relación es ahí donde ganamos todos. Los detalles de la reforma se la tenemos que dejar a ellos que están en una etapa de consenso y la deben estar elaborando”.