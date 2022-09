Neumáticos: Guerrini apuntó contra el Gobierno y denunció irregularidades

Bridgestone, Pirelli y Fate, las tres empresas que fabrican neumáticos en el país, están paralizadas desde este fin de semana debido al conflicto con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna). MDZ Radio habló con Edgardo Guerrini, presidente de Guerrini Neumáticos S.A, sobre esta situación y la acusación por parte del Gobierno de que su empresa a través de vías judiciales está sacando provecho de la situación.

"El conflicto tiene sus raíces el año pasado cuando Bridgestone, dado que había hecho un acuerdo en el año 2001 en donde decía que si la compañía llegaba a tener beneficios con una suma importante cada empleado iba a recibir un bono, otorgó un bono de 750 mil pesos. En consecuencia de esto nace el conflicto porque las otras dos compañías no habían llegado a un acuerdo de ese tipo. Ese acuerdo se firmó en el 2001 suponiendo que no iba a haber complicaciones, pero llegó el 2020 y pasó", explicó Guerrini.

"Al pagar Brigstone un bono y las otras dos compañías no estar involucradas (Fate y Pirelli) se generó un malestar. Ahí comienza todo un problema que se va desarrollando desde hace un año. Hoy el gremio hace reclamos bastante absurdos pero basándose en que las compañías han tenido ganancias extraordinarias, cosa que yo desconozco, desde el punto de vista del detalle. Lo que sí puedo afirmar es que hay un mercado oligopólico y que da un beneficio único. Creo que hay un marco que debe respetarse dentro de los acuerdos laborales, lo que pide el sindicato es bastante absurdo. Además es un sindicato comunista, intransigente y el Gobierno no hace nada para ponerle límites", agregó.

Guerrini afirmó que no solo está parada la producción local, tampoco hay importaciones como consecuencia de las otras medidas que está tomando el Gobierno, con la falta de dólares por ejemplo. "En definitiva, tenemos un Estado totalmente regulado que en en lugar de administrarse bien y corregir las variables macroeconómicas que son necesarias no lo hace, entonces los responsables siempre son los demás. Las importaciones para este Gobierno y el anterior siempre fueron un punto de conflicto porque ellos por una cuestión de su ideología siempre han limitado las importaciones, ahora en un contexto más complejo, que ha llegado al desabastecimiento por no permitir que se produzca un ingreso normal de neumáticos".

"Argentina tiene estos tres fabricantes que concentran el 85% del mercado, por lo que necesita de un 40% de importaciones para abastecerse. Por ejemplo, acá solo neumáticos de camiones lo realiza Fate, o sea que Bridgestone y Pirelli tienen que ingresar ese otro 80% porque Fate produce el 20%. El 80% del negocio del neumático es de importación. La consecuencia es que no hay productos. El mundo no está desabastecido, es la Argentina que está desabastecida ”, argumentó Guerrini.

En cuanto a que su empresa se ha visto beneficiada en base a este conflicto, argumenta: “Nosotros hemos desarrollado estrategias ante el impedimento de toda la normativa, si nosotros nos hubiéramos quedado con los brazos cruzados, hoy la empresa no existiría porque obviamente me hubieran vulnerado como lo han hecho con tantos, son muy pocos los que han quedado en pie con tantas regulaciones. La empresa actúa dentro de las leyes pertinentes, pagamos todos los impuestos anticipados, esto es una intimidación para decir 'las reglas las ponemos nosotros' (refiriéndose al Gobierno)”.

Además se defendió contra el Gobierno: “Tenemos fallos de 7 Juzgados Federales y de 3 Cámaras Federales. Lo que he hecho es uso de la Justicia para defender mi derecho a trabajar. Guerrini Neumáticos S.A viene haciendo esto hace 32 años, y ya en el año 2013/2014 importaba 15 millones de dólares y ahora que haya logrado el doble, después de casi 10 años de trabajo persistente, no tiene nada del otro mundo. La medida del Gobierno es una arbitrariedad y está violando las normas constitucionales que es el derecho a trabajar. La Argentina con todos estos mecanismos de prohibiciones está fuera de las leyes internacionales de la OMC (Organización Mundial del Comercio). Todavía no se ven las consecuencias de la última resolución del Banco Central, que obliga a pagar la mercadería a los 180 días de arribada a la Argentina, es una medida que va a golpear a las empresas que hacen importaciones”.

La acusación

En cuanto a que solo dos empresas están logrando este tipo de cautelares dijo: “Hay una empresa llamada Corven S.A que tiene un buen parentesco con el Gobierno, sin ninguna trayectoria, sin ningún antecedente, que desde el mes de abril comenzó a importar neumáticos de camión a la Argentina y de forma mágica ha logrado importar la cantidad de neumáticos que trae Michellin por ejemplo, con 50 años de trayectoria", dijo Guerrini.

"Un señor que no tiene historia y antecedentes ¿por qué logró ese documento para importar? ¿Por qué se lo dieron a él y no a mi que hace 32 años que me dedico al negocio? Hay una anomalía. Otra empresa que es Alfredo Corral también empezó a importar hace 4 años, hace 2 años no importaba nada su crecimiento comenzó a ser exponencial. En estos dos últimos años 2020/2021 el crecimiento de sus importaciones fueron exponenciales, sin ninguna historia tampoco. En el caso de Alfredo Corral está importando por cautelares. Solo Corven S.A ha conseguido la mano de Dios para obtener beneficios por parte de vaya saber qué funcionario del Gobierno. Las regulaciones tienen por objetivo la corrupción. Guerrini no pudo obtener nada sin la vía Judicial, los que hemos logrado importar lo hemos hecho por ese mecanismo, los independientes tenemos que ir a la Justicia para trabajar”, añadió el empresario.

Finalmente en cuanto a cómo va seguir la industria de neumáticos concluyó: “No puedo saber lo que va a suceder pero si entiendo que el problema se tiene que resolver, va a dejar esquirlas y consecuencias. El mercado va a sentir el faltante en formas más aguda En lugar de perseguirnos nos deberían ayudar”.