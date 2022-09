Los halcones de Juntos por el Cambio trabajan en un plan de gobierno para la provincia de Buenos Aires

Hace tres meses que los precandidatos a gobernadores bonaerenses, Javier Iguacel, Joaquín de La Torre y Néstor Grindetti trabajan con sus equipos técnicos, independientemente de quien sea el candidato para ocupar el Sillón de Dardo Rocha el próximo año, en un proyecto de gobierno para la provincia de Buenos Aires.

El plan de trabajo contempla el diseño de políticas públicas, proyectos de ley y equipos de trabajo para los próximos años con el fin de construir un proyecto que siente las bases para el crecimiento de la Provincia, más allá de quien sea elegido en las PASO como el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio.

En declaraciones periodísticas, el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel aseguró que “el objetivo fundamental de estas mesas de trabajo es devolverle el poder a la gente y sacárselo a la casta política, poniendo el foco en la eliminación de impuestos distorsivos y desregulaciones para simplificarle la vida a los bonaerenses y emprendedores”.

Por su parte, el senador provincial Joaquín de la Torre sostuvo que los bonaerenses "necesitamos un gobernador con conocimiento y coraje para realizar las transformaciones estructurales que la provincia de Buenos Aires necesita y no de un porteño que mira encuestas hasta para ver qué camisa se pone a la mañana”.

De La Torre agregó: "Yo no quiero ser presidente, quiero ser gobernador. No uso a la provincia ni a sus ciudadanos para beneficio propio. Sé que puedo mejorarles su calidad de vida y para eso trabajo todos los días".

En tanto Néstor Grindetti, intendente de Lanús, dijo: “Es momento de que un intendente tenga la oportunidad de ser el próximo gobernador, la cercanía con el vecino y la gestión en nuestros municipios nos da la experiencia necesaria para llevar adelante un cambio real en la provincia de Buenos Aires”.



Los tres precandidatos a gobernador de la provincia, del ala dura de Juntos por el Cambio, se dividieron en seis mesas de trabajo repartidas en educación, salud, seguridad y justicia, reforma del Estado, economía y agronegocios. En cada una de las mesas participaron expertos que desarrollaron sus tareas profesionales tanto en el sector público como en el privado, con una mirada puesta en ambos sectores desde el territorio y de las actividades profesionales.

Las declaraciones del senador De La Torre son consecuentes con el papel que jugó en la interna del año pasado. Un colaborador del senador provincial confió a MDZ que apoyó la candidatura de Facundo Manes en las PASO porque no quería a Diego Santilli, puesto a dedo por el jefe de Gobierno porteño como el candidato de la provincia de Buenos Aires. Y agregó: “Joaquín no quiere que los porteños sean candidatos en una provincia que no conocen”.

En tanto, a la mayoría de los intendentes del PRO y a algún que otro radical enfrentado con la conducción del radicalismo bonaerense, mucho no les importo apoyar la candidatura de Diego Santilli, que tuvo en el Intendente de Lanús a su jefe de campaña.

Hoy en día, esa postura ha cambiado y son muchos los que hasta hace poco apoyaban al "Colorado", quienes afirman públicamente que el próximo gobernador debe ser bonaerense y, si es un intendente, mucho mejor.