El precandidato a gobernador radical que hace campaña en territorio peronista

El intendente de la Ciudad de Mendoza el radical Ulpiano Suarez, ya comenzó sus recorridos por la provincia por su posible precandidatura a gobernador para 2023 y sus próximas paradas serán en los departamentos donde gobierna el PJ. Hoy irá al comité que tiene el radicalismo en Maipú para hablar de “innovación y seguridad en la gestión de los gobiernos locales”. Las charlas que vendrán serán en Tunuyán, Lavalle, La Paz y Santa Rosa, con una agenda abierta.

A la primera invitación la recibió del comité radical de San Rafael. El viernes 16 de este mes y el sábado 17 estuvo recorriendo el departamento y además de encabezar múltiples actividades- incluso jugó al fútbol con dirigentes radicales- dio una charla sobre seguridad. Esta temática no fue casual: el intendente peronista Émir Félix ha sido muy crítico con la gestión de seguridad del gobierno de Rodolfo Suarez.

Con muy poca de diferencia de tiempo esta noche irá hacia Maipú, un departamento gobernado por el peronismo desde hace décadas. Hoy está administrado por Matías Stevanato, quien pretende la reelección. Además es la única comuna donde gobierna el peronismo que no tiene decido si adelantar o no las elecciones como todo parece que indicar, hará el resto. Stevanato se imagina un escenario donde el candidato a gobernador peronista sea otro maipucino, como en diputado nacional Adolfo Bermejo, quien ya ha dicho que no quiere volver a postularse para un cargo por el que ya compitió y perdió. Sin embargo, en las encuestas, sigue siendo un candidato con buena imagen dentro del PJ.

Suarez aseguró a MDZ que irá a los distintos departamentos “con el equipo de gestión que la agenda de los distintos comité planteen”. Como el intendente, a diferencia de su par lasherino Daniel Orozco, no se ha lanzado oficialmente como precandidato a gobernador -e incluso tiene la posibilidad de ser reelecto el año que viene como jefe comunal- evita vincular públicamente sus actividades partidarias a una posible candidatura.

En las próximas semanas irá a Tunuyán (que administra el peronista Martín Aveiro quien postulará al actual presidente del Concejo Deliberante, Emir Andraos, para sucederlo en la comuna); a Santa Rosa (al mando de Flor Destéfanis quien irá por la reelección), La Paz ( donde gobierna Fernando Ubieta que irá por otro período) y Lavalle (gobernada desde 2003 por Roberto Righi quien el año próximo postulará al diputado provincial Edgardo González o al senador provincial Gerardo Vaquer).

Noticias Relacionadas La casa que se convirtió en un mes en un comité radical alterno

El radicalismo que sabe en los departamentos donde no es gobierno no tiene un panorama fácil para el año próximo en lo referido a las intendencias. San Rafael, por ejemplo, donde es un hecho que Félix postulará a su hermano Omar (con quienes se han alternado en el poder desde el 2003), lo ven hoy como una comuna donde aspiran a hacer una buena elección pero ya anticipan que podrían volver a perder en un escenario de elecciones municipales desdobladas.

En el resto de los casos, las situaciones son diversas pero complicadas. No hay candidatos radicales fuertes para las intendencias de La Paz o Santa Rosa, por ejemplo, departamentos donde el PJ da por hecho que podrá revalidar sus gestiones.

Mientras tanto, el intendente de Ciudad de Mendoza, recorrerá estos departamentos. En paralelo, como contó MDZ, el nuevo comité de la UCR de Capital, se ha trasformado en una especie de casa provincial del radicalismo por las actividades que se generan desde ese espacio que queda en calle Paso de los Andes. Las charlas apuntan a delinear un proyecto provincial.