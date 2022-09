El PJ mendocino se reúne este lunes tras un fin de semana con algunas "sorpresas"

El Consejo Partidario del PJ de Mendoza se reúne este lunes luego de una serie de acusaciones por parte del sector "no kirchnerista" respecto a las fechas fijadas para el congreso partidario y para las elecciones de autoridades. Desde el sector disidente -representado por Rafael Moyano, Guillermo Carmona y Fernanda Lacoste- manifestaron en un comunicado sentirse "sorprendidos" por las fechas anunciadas.

No es novedad que existen rispideces en la estructura interna del peronismo de Mendoza. Hace tiempo que algunos dirigentes arman su camino por fuera de La Cámpora y buscan diferenciarse cada vez que es posible, en miras de lo que pueda suceder en las elecciones de 2023 y -mirando un poco más cerca en el tiempo- los comicios del espacio en diciembre.

El comunicado que otorga un condimento extra a la reunión que se llevará adelante este lunes por la tarde es que la misma se da después de que circulara un escrito en el cual se cuestionan "los días fijados por la cúpula partidaria" para el congreso a realizarse el 6 de octubre y las elecciones el próximo 11 de diciembre. Según esgrimieron desde el sector no camporista "el margen de tiempo que queda hasta entonces no permite priorizar el debate interno y el diálogo que deben ser contemplados para desarrollar efectivamente un proceso que derive en un consenso democrático y transparente".

El sábado por la mañana se congregaron en un café ubicado en Guaymallén Guillermo Carmona, Fernanda Lacoste, Rafael Moyano, Daniel Gómez, Juan Carlos Villegas, Mariano Martínez, Marcelo Stern, Adriana Bonadeo, entre otros, e indicaron que se "acordaron los pasos a seguir", al tener en cuenta que en el encuentro de este lunes se definirá el calendario electoral interno.

Dirigentes del PJ del #GranMendoza analizaron los pasos a seguir tras la repentina convocatoria al congreso partidario y elecciones internas.



Coincidimos en que no se podrá priorizar el diálogo y un profundo debate interno por la escasez de tiempo por las fechas establecidas. pic.twitter.com/VmTbO49i0L — Rafael Moyano (@RafaMoyanoMza) September 24, 2022

En diálogo con MDZ, el senador provincial Rafael Moyano sostuvo: "Nos terminamos enterando por afuera de lo que institucionalmente corresponde. Lo correcto es convocar al consejo y no que vayamos mañana para escuchar esto. No soy miembro, pero voy a ir". Y completó: " Nosotros queremos hacer una construcción provincial. Hubiese sido mucho más sano que la idea surgiera del consenso y no como algo impuesto (...) El debate le sirve al peronismo".

Por el momento se conoce que la funcionaria maipucina Fernanda Lacoste tiene intenciones de ser candidata para presidir el PJ, mientras que desde el ala camporista pretenden que la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, suceda a Anabel Fernández Sagasti, aunque esto todavía no ha sido confirmado oficialmente.