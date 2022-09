Diputados le pidieron a Rodolfo Suarez priorizar una obra clave para Mendoza

Diputados del Frente Renovador, aliados a Cambia Mendoza, insistieron en que el Ejecutivo tiene que avanzar y priorizar la obra de trasvase del Rio Grande al Rio Atuel. Indicaron los beneficios que traería la intervención para el Sur provincial y marcaron que será clave la duplicación del caudal medio del Río Atuel.

"Son varias las alternativas que se han estudiado a lo largo de los años en el marco del proyecto denominado 'Aprovechamiento Integral del Río Grande', que traerá múltiples beneficios a la zona Sur de la provincia. Algunos de estos beneficios serán la duuplicación del caudal medio del Río Atuel, mayor y mejor oferta hídrica, que incrementará el desarrollo agropecuario de los tres departamentos del sur de nuestra provincia", indicaron legisladores aliados al oficialismo.

"Los estudios técnicos- profesionales y su relevamiento integral indican que este trasvase debe hacerse por la cuenca alta del Río Grande, atravesando el macizo rocoso que conecta con el Río Salado, derivando por gravedad los caudales a partir del embalse La Estrechura en el Valle Hermoso. El caudal será derivado a través de un túnel de aproximadamente 24 kilómetros de largo, que vincula los valles del Grande y el Salado, presentando su desembocadura en la zona de Los Morros, aguas abajo de la confluencia de los arroyos El Desecho y Las Leñas", agregaron desde la Cámara baja.

Y sostuvieron: "A la salida del conducto puede lograrse la generación hidroeléctrica en la Central Los Morros y complementariamente en Los Molles. La propuesta también incorpora la posibilidad de ejecutar la presa El Infiernillo con su central de generación asociada. El proyecto contempla la posibilidad de derivar al Río Atuel el cupo de 34 metros por segundo (en dos etapas) que fue adjudicado a Mendoza en el tratado de 1976 (que también creó el COIRCO), firmado por las cinco provincias del Río Colorado. Se estima que provocará un incremento de la superficie cultivada en el oasis sur de la provincia de unas 58 mil hectáreas (25 mil has. en San Rafael, 25 mil has. en Alvear y 7.800 has. en Malargüe)".

"Lo que creemos desde este interbloque legislativo que se hace imperioso el comienzo de esta gran obra, que redundará en mas y mejor calidad de vida de los habitantes del sur provincial. Solicitamos al Ejecutivo provincial, priorizar y llevar adelante el Trasvase del Rio Grande al Rio Atuel, en el marco del estudio denominado “Aprovechamiento Integral del Río Grande”, siendo esta la única obra que genera un real aumento de volumen hídrico a la provincia", subrayaron desde el interbloque Unión por Mendoza.

Finalmente, manifestaron que se haga el correspondiente llamado a licitación nacional e internacional, invluyendo la consultoría y el proyecto ejecutivo de esa mega obra para el Sur mendocino.