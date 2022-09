La dura frase con la que Fernando Iglesias definió a Sergio Massa

El diputado de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias le mandó un mensaje a la gente que no llega a fin de mes a través de MDZ. Asimismo, el legislador porteño dio su opinión sobre el ministro de Economía, Sergio Massa, y sobre los delitos cometidos en cuarentena por el presidente Alberto Fernández. "Le diría a Massa que no mienta más, pero es inútil pedirle peras al olmo", expresó el político opositor.

-¿Qué le dirías a la gente que no está llegando a fin de mes?

-Le diría que entiendo perfectamente la situación de desesperación e impotencia. Esta dicotomía entre la economía y los intereses de la gente la instaló el peronismo. La división de la república con la justicia social la instaló el peronismo. La única forma de que la Argentina salga de donde está y se transforme en un país respetable es defendiendo la agenda de la república y la gente. Muchos en el 2018 dijeron "a mí no me importa la república, los muchachos chorean pero vamos a votar al peronismo por el asado". Tenemos que salir de ahí.

El ministro de Economía Sergio Massa.

-¿Qué consejo le darías al ministro de Economía, Sergio Massa?

-Ninguno. Me parece otro personaje tristísimo. Es uno de los operadores del poder económico más concentrado y más corrupto del país. Un individuo capaz de decir un día que va a meter presa a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al otro día formar parte del mismo Gobierno. Le diría que no mienta más pero es inútil pedirle peras al olmo.

-Presentaste un proyecto de ley para crear el Comité Nacional de Investigación de Delitos Cometidos en Cuarentena. ¿Crees que va a haber justicia por el robo de vacunas?

-Es una comisión nacional de investigación. Yo tengo la esperanza de que en algún momento haya justicia. Durante la cuarentena hemos tenido las peores violaciones de los derechos humanos desde la vuelta a la democracia. Han habido desapariciones y detenciones insólitas mientras el presidente Alberto Fernández hacía fiestas en la quinta de Olivos.