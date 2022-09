Fallida defensa: las razones por las que Cristina Fernández de Kirchner no logró probar su inocencia

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tomó la palabra, este viernes, en el juicio por la Causa Vialidad y argumentó que "desde el 2015 he vivido un estado de indefensión judicial". En este marco, MDZ Radio analizó los alegatos de la expresidenta y entrevistó a Gabriel Slavinsky, analista político y consultor en campañas electorales, y a Silvina Martínez, periodista y abogada.

Ambos entrevistados consideraron que Cristina Fernández usó la ampliación de su indagatoria para denunciar que "es víctima de una persecución política y judicial". Para Gabriel Slavinsky, la vicepresidenta se defendió de una persecución política por parte de una "oposición sin límites".

“Escuché a Cristina Fernández defendiéndose de una persecución de una oposición que no tiene límites, que está desbocada. La misma que pone sobre la mesa una contradicción habitual, la persecución de líderes políticos frente a actores que representan sectores económicos”, señaló el especialista.

Además, añadió que las declaraciones de la expresidenta responden a saltos cualitativos en cuanto a lo que ha vivido en estos momentos. “El intento de magnicidio y las pruebas de un fiscal que la acusan con demencia posee sus consecuencias. Por eso, es movilizante para cualquier líder”, sostuvo Slavinsky.

Por otra parte, la periodista y abogada Silvina Martínez sostiene que “la indefensión que denunció la vicepresidenta ha sido parte de un show dirigido para una parte de la audiencia”. Asimismo, expresó que la Justicia está actuando como debería ser y que sigue los procedimientos que dictan los libros jurídicos. “El tratamiento judicial ha sido correcto y tenía que esperar su turno para realizar su ampliación de indagatoria. Por eso, la Justicia no le negó su derecho a defensa, sino que no era su etapa para hacerlo. Vos podés ampliar tu declaración de indagatoria desde el comienzo del juicio hasta que inician los alegatos y ahí tenés tu oportunidad de hacerlo. La Justicia está funcionando como funciona con cualquier persona del país”, expresó.

Al mismo tiempo, Martínez señaló que la etapa de las indagatorias sirven para que los acusados puedan demostrar y probar que son inocentes. Por eso, enfatizó que “la vicepresidenta no se desmintió antes las pruebas que la acusan y que su estrategia es criticar el accionar de los fiscales que llevan adelante la causa”.

“Tanto Cristina Fernández como sus abogados no aprovecharon la instancia para demostrar su inocencia. Plantearon que los fiscales jugaron en la quinta de Los Abrojos, que no saben de derecho y que ella está en un estado de indefensión. Pero en ningún momento probaron que lo que se le acusa es mentira y ahí te das cuenta que hay argumentos pocos sólidos. Un show para determinados seguidores que levantan esto como una bandera, que no posee fines jurídicos”, apuntó la periodista.

Por otro lado, Silvina Martínez reconoció que “siendo abogada quería escuchar que las pruebas que vinculan a la vicepresidenta como líder de una asociación ilícitas eran incorrectas y que los magistrados se habían equivocado en los procedimientos”.

“Esto no lo escuché y creo que tampoco lo escucharé en los próximos alegatos. Creo que habrá una condena, que también será apelada porque ya están preparando el camino para eso. Lo digo por lo que pasó el jueves en el Senado con el proyecto para ampliar la Corte que tuvo media sanción”, sentenció.