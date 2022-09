Cristina Fernández de Kirchner terminó su alegato culpando a Luciani por el atentado en su contra

Además de anticipar una denuncia por prevaricato contra los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner responsabilizó a la Justicia por el atentado en su contra. "Desde el poder judicial dan licencia social para que cualquiera pueda pensar y hacer cualquier cosa", manifestó.

"A partir del 1 de septiembre me di cuenta que puede haber otra cosa más además de la estigmatización", deslizó la expresidenta y luego cargó contra Luciani. "El fiscal Luciani terminó su alegato tan histriónicamente con pantalla partida y en la otra mitad la puerta de mi casa en Juncal y Uruguay. La única casa que se conoce. Ahí mismito donde me quisieron pegar el tiro", subrayó apuntando también contra el rol de los medios.

"Ese día terminaba su histriónico alegato y ahora sabemos por lo que vemos en las noticias de los mensajes de la banda de autores materiales -nadie puede pensar que ellos son los autores intelectuales -que ahí dijeron ahora 'se les acabó la joda'", sostuvo y dejó clara su convicción de que Luciani contribuyó en generar un clima propicio para que alguien quisiera atentar contra su vida.

"Hablar de tres toneladas de pruebas que no existen es crear un clima", aseveró. "Lo que existe son 30 mil toneladas de tapas de Clarín, La Nación y otras revistas en las que se va estigmatizado a una mujer. Y mi condición de mujer ayuda", cargando una vez más contra los medios.

"Yo me siento intranquila. Los jueces que me juzgan, ustedes, son amigos y juegan al fútbol en la quinta de Mauricio Macri. Otros iban a jugar al paddle con Macri. Los abogados del autor material del atentado eran asesores de un senador que se sienta a metros mío. Me siento un tanto en estado de indefensión en este poder judicial", finalizó Cristina Fernández de Kirchner.