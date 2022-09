Polémica porque la DGE le paga el sueldo a una funcionaria municipal

Desde que Ricardo Mansur asumió como concejal hace 5 meses en Rivadavia- el departamento del que fue intendente durante 12 años- ha puesto la lupa en la gestión del actual jefe comunal y su ex socio político, el radical Miguel Ronco. Ahora, el edil, quien entró por el Partido Verde pero fundó luego la fuerza departamental Sembrar, denunció que la secretaria de Gobierno del municipio, Silvana Francese, es una directora en “misión especial”, por lo tanto le paga el sueldo la Dirección General de Escuelas (DGE). La funcionaria admitió la situación.

“No puede ser que la educación financie la política. Los fondos de la DGE son para la educación”, dijo Mansur en diálogo con MDZ. En ese sentido, mostró una nota que presentó al auditor general de ética pública de la provincia, Gabriel Balsells Miró, donde le pide la legalidad de lo establecido en la resolución número 0039 de la DGE del 19 de enero de 2016 en la que otorga una misión especial con goce integro de haberes sin plazo de culminación y por razones de servicio a la docente Francese.

“Es importante aclarar que la docente cumple su misión especial, es decir que el sueldo lo paga la DGE aunque Francese es funcionaria municipal de Rivadavia, desde febrero del 2020 en el cargo de Directora de Cultura, Educación y Turismo y actualmente como secretaria de Gobierno de la comuna. Rivadavia no paga su sueldo”, informó Mansur. “El municipio no le paga nada por ser funcionaria, pero Francese debería haber pedido licencia sin goce de sueldo para asumir el cargo municipal. Porque además, seguramente la DGE tiene que gastar más fondos, ya que debe estar pagando el sueldo a suplentes porque ella es directora y tiene además,15 horas cátedras”, prosiguió.

MDZ habló con Francese y la funcionaria indicó que no haría más declaraciones. Es que el asunto ha generado un revuelo en el departamento. En ese sentido, ayer le dijo a la página Radio Regional de la zona Este que: “El concejal Mansur ha hecho la presentación en ética pública respecto a la misión especial que yo tengo. Sólo cobro esa misión especial y me la ha otorgado la Dirección General de Escuelas. Soy directora de una escuela secundaria y tengo 15 horas cátedras. Cuando me proponen venir para acá, consulté de qué manera podía hacerlo y me dijeron que a través de una misión especial. La solicité y me la otorgaron. De esta manera, yo cumplo en la Dirección de Cultura, Educación y Turismo y soy responsable de los programas que la DGE baja a los departamentos”. De todas maneras, hoy es la secretaria de Gobierno, algo que no aclaró al medio.

En ese sentido, expresó que su salario como directora es de 153.000 pesos y que cobra además 15 horas cátedras por 37.000 pesos. Tiene 40 años de antigüedad y 50% de zona. Además, aseguró que se enojó “con el concejal Mansur porque sabe que en noviembre me jubilo y no tengo y no tengo ninguna incompatibilidad. Mi trayectoria es impecable”.

También se refirió a que la denuncia que hizo el edil es por “cuestiones internas con Miguel” (en referencia al intendente) y agregó que desde que asumió Mansur lleva 23 pedidos de informe que “han sido todos contestados”.

En ese sentido, desde el sector de Mansur aportaron que la Resolución 0039/2016 de la Dirección General de Escuelas dice en su artículo 1ro que : "Las designaciones de misiones especiales serán exclusivamente para el desarrollo de tareas técnicas pedagógicas institucionales que requieren del saber profesional docente”. En su segundo artículo expresa que:” La totalidad de las misiones especiales serán asignadas exclusivamente en áreas de trabajo de la Dirección General de Escuelas” y por último que ”las designaciones serán a término y con funciones específicas”