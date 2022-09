Martín Lousteau criticó con dureza el proyecto K para ampliar la Corte Suprema de la Nación

El senador radical Martín Lousteau se mostró muy crítico del proyecto de ampliación de la Corte Suprema de la Nación impulsado por el kirchnerismo. "No es solo el 'timing' y lo que le pasa al país lo que hace que esta reforma no sea apropiada, sino que es el contenido. No es ni ahora ni nunca", sostuvo durante su intervención en la sesión de este jueves, en la cual se debate que el máximo tribunal de Justicia pase a estar integrado de 5 a 15 miembros.

"Es raro estar hoy debatiendo esto por varios motivos. Uno es la oportunidad de lo que está pasando en el país, pero otro es que hace unos días fue el aniversario de la entrega del informe de la Conadep y uno no tiene más que palabras de admiración hacia aquellos que la integraron. Pero también hay que recordar que este Senado no mandó participacón a la Conadep porque el partido hegemónico, el PJ, nunca quiso. De hecho, nunca reconoció ese error", comenzó Lousteau.

En esa misma línea, aportó: "A días de este aniversario tan importante en la construcción de nuestras instituciones y la democracia nos encontramos con el anti homenaje: una reforma de la Justicia (...) Hoy estamos debatiendo nada menos que la reforma de la Corte Suprema. Una vez más, lo que ustedes (por el oficialismo) quieren y no el resto de las cosas que hay por debatir".

"Mientras la inflación corre al 7%, es decir, perdemos ese porcentaje en una nuestra capacidad de ingresos y consumo todos los meses, nuestro debate consiste en ampliar Corte Suprema. Después hay convocatorias al diálogo, pero hay que desenmascararlas porque vamos a tratar un ley sin ningún tipo de consenso No es solo el 'timing' y lo que le pasa al país lo que hace que esta reforma no sea apropiada, sino que es el contenido. No es ni ahora ni nunca", dijo de forma tajante el senador de la Unión Cívica Radical.

La sesión de este jueves. Foto: Télam

Luego continuó sus reproches a la iniciativa al señalar que "primero se ha dicho que los ciudadanos necesitan una mejor Justicia. Sí, claro. Ahora, ¿esta es la Justicia que usan los ciudadanos? ¿El ciudadano de a pie accede a la SCJ? Salvo contadísimas excepciones, no. Esto no resuelve que -por ejemplo- en el fuero civil tardamos en promedio 3 años y 7 meses en tener sentencia. ¿Resuelve la adopción más sencilla, divorciarse, dar respuesta a tiempo contra la violencia doméstica y las cuestiones de índole del foro comercial? Tampoco".

Dicen que otros países tienen cortes de muchísimos miembros. 30, 80, 100, etc., pero no son Cortes Supremas. Si uno googlea va a ver que no son cortes de nuestro sistema. Son equivalentes a lo que es una Cámara de Casación. Juegan otro rol; interpretan lo que es el Código Civil y el Penal, aunque no ejercen un control de constitucionalidad como nosotros.

Originalmente la reforma implicaba que la conformación de jueces se ampliara a 25. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, el jujeño oficialista Guillermo Snopek, confirmó que será de 15 para "establecer una paridad con ocho jueces o juezas que deben ser del mismo género".

"Si se fijan en países federales con Corte Suprema que haga control de constitucionalidad, no van a encontrar ninguna con 25 miembros. Alemania tiene 16, México y Brasil 11. Estados Unidos y Canadá 9 y Australia 7. El promedio es de 10 y ustedes debatiendo en el recinto si 25 o 15", argumentó el legislador de Juntos por el Cambio.

Respecto a la diversidad de género planteada en el proyecto indicó: "Si quieren diversidad, empiecen por reemplazar a Elena Highton de Nolasco y, además, revisen a quienes nombraron ustedes a lo largo del tiempo. Revisen los postulantes de Cristina. No hubo mujeres, así que es un pobre argumento.

Y concluyó: ¿Ustedes creen que resolvemos algo de las tensiones colectivas que estamos viviendo? Necesitamos una Justicia que tenga más agilidad y que le genere a la ciudadanía más confianza. Nada de esto va a contribuir. Es por eso que vamos a votar negativamente.