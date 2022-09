Los argumentos que expuso Alfredo Cornejo en el Senado para no ampliar la Corte

El senador radical y jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, se manifestó en contra del proyecto de ampliación de la Corte Suprema de 5 a 25 miembros, el cual finalmente obtuvo media sanción en la Cámara alta con 36 votos a favor, 33 en contra y 0 abstenciones. "Manipular el debate por el desprestigio de la Justicia para ampliarla no creo que sea un argumento de peso ni sea uno que valga traer al recinto si queremos profundidad. Es parte de un pacto democrático, pero esta no puede ser para la impunidad de los funcionarios", lanzó.

"Nosotros no defendemos a esta Corte y, en particular, a los miembros de esta Corte. Defendemos un sistema. Ningún miembro del interbloque de Juntos por el Cambio defiende a la Corte por sí. Defendemos el sistema republicano, la división de poderes y que no sea atacada", comenzó Cornejo ante acusaciones de senadores del oficialismo en relación a afinidad política entre ambas partes.

En consecuencia, hizo mención al ministro de la Corte Carlos Rosenkrantz, quien fue puesto en tela de juicio por legisladores del Frente de Todos en sus intervenciones. "¿Desde cuando es un delito la opinión del juez Rosenkrantz? Que no sea lo que piensa el peronismo no puede ser algo que lo inhiba ser miembro de la Corte. Ahí sí hago una defensa personal con nombre y apellido", dijo Cornejo y después comentó: "Pero se dice que 3 son mafiosos... Hay un mecanismo constitucional para enjuiciar a los mafiosos y más si están en un poder del Estado. Deberían presentar un juicio político y no necesariamente el remedio de ello tiene que ser ampliar los miembros a 25,16, 15 o 9 para completar más, en vez de sancionar a los que funcionan mal (...) La mejor forma de empatizar con el ciudadano común, que difícilmente esté prendido a este debate, es qué pensamos el funcionamiento de la Justicia".

El debate de este jueves en el senado inició a las 15:00 hs y terminó pasadas las 22:00. Foto: Télam.

Respecto a la encuesta presentada por el senador puntano Adolfo Rodríguez Saá y utilizada a modo de ejemplificación por otros miembros de la Cámara, Cornejo indicó: "La Justicia no funciona bien en la Argentina. Requiere reformas y gestión. Se dice en una encuesta de la Universidad Austral que tiene una desconfianza del 76%. Pero ojo, el Poder Legislativo -que nosotros representamos- tiene un 23% de confianza y a nadie se le ocurriría agrandar el Senado para mejorar esa confianza".

Y añadió: "En la Argentina hay estudios sobre el servicio del Estado y la Justicia está mal valorada. Ahora, las razones por las que cada uno hizo su experiencia es en general porque no le atendieron rápido el divorcio, la ejecución cambiaria no prosperó, el desalojo que no se produjo, el homicidio que no se esclareció o el robo que no tuvo sanción. No son por Comodoro Py ni por la Corte Suprema de la Nación. Son básicamente de la Justicia ordinaria o de instancias preliminares que no tienen nada que ver".

"Manipular el debate por el desprestigio de la Justicia para ampliarla no creo que sea un argumento de peso ni sea uno que valga traer al recinto si queremos profundidad. Claro que hay que modificar la Justicia y hay que animarse. En eso quiero coincidir con algunos del Frente de Todos. Es parte de un pacto democrático, pero esta no puede ser para la impunidad de los funcionarios", indicó.

En esa misma línea, el mendocino tiró una indirecta a Cristina Fernández de Kirchner al expresar: "Tiene que ser parte de este pacto, pero legitimado por los ciudadanos que pueden beneficiarse, no que se benefician los funcionarios como un presidenta o una vicepresidenta que está condenada por delitos. Si se beneficia ella no creo que lo logremos".

"¿Está tan lejos eso? Creo que no. En especial la de algunas provincias, como en la que fui gobernador. También en Salta, San Juan y Córdoba. Han hecho modificaciones en los códigos procesales con resultados alentadores. En materia penal, civil o laboral (...) Si se llevan a cabo encuestas en esas provincias, en Mendoza conozco, está mejorando sustancialmente la imagen que tiene un ciudadano común sobre la Justicia", continuó.

"Apuntemos bien a qué está demandando nuestra ciudadanía. El pacto democrático de los argentinos y el diálogo por el cual deberíamos estar todos sentados es para ordenar macroeconómicamente nuestro país", concluyó.