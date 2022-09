Encuesta: qué opinan los argentinos de los paraísos fiscales

Una encuesta nacional realizada por el Auditorio de Opinión Pública de la Universidad de San Isidro (USI), que tuvo como objetivo dimensionar las percepciones y actitudes de los argentinos hacia la economía y las finanzas, detectó que un 67,5% de los ciudadanos opina que los “paraísos fiscales” representan un problema para el país, un 13,9% manifiesta que no constituyen un problema y un 18,6% no sabe o no contesta.

En esa línea, al solicitarle a los encuestados que describan a los “paraísos fiscales” con distintas palabras prevalecen términos negativos y reprobatorios tales como ilegalidad (39,9%), avaricia (25,8%) e injusticia (11,4%). Los términos positivos como ahorro (6,6%), justicia (5,2%) y legalidad (2,6%) fueron los que obtuvieron menor cantidad de menciones.

Al indagar la forma en que los argentinos describen a una persona que hace uso de los servicios de los “paraísos fiscales” se impone una percepción condenatoria. Un 67,6% lo caracteriza como alguien que “evade impuestos y comete un delito económico” mientras que solo un 23,1% percibe que “resguarda sus ahorros evitando que los Estados cobren demasiados impuestos”. En esa línea, un 55% piensa que “se les debería aplicar sanciones más duras” y un 18,4% sostiene que “habría que cobrarle más impuestos”. Solo un 16,1% piensa que “no se le debería aplicar sanciones más duras o cobrarle más impuestos”.

Una posible explicación de esta alta proporción de argentinos que rechazan a los “paraísos fiscales” podría encontrarse en la significativa asociación con diversos problemas del orden de lo cotidiano y coyuntural del país. Ocho de cada diez argentinos los vincula con la corrupción, seis de cada diez con el narcotráfico, cinco de cada diez con el crimen organizado, cuatro de cada diez con la desigualdad y la pobreza y tres de cada diez con el desempleo.

Otro dato saliente de la encuesta es la comparación de los resultados entre diversos grupos de edades. Mientras que entre los que tienen entre 30 a 49 años y 50 años o más el rechazo hacia los “paraísos fiscales” es particularmente mayoritario, entre los de 16 a 29 años se observa una impugnación más moderada: Un 49,6% de los jóvenes no caracteriza a los “paraísos fiscales” como un problema para el país o no sabe o no contesta en esa pregunta o bien un 40,7% de ellos opina que un usuario de “paraísos fiscales” es alguien que preserva sus ahorros de los Estados.