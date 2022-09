Qué dijo Omar De Marchi sobre su posible candidatura y su relación con Alfredo Cornejo

Omar De Marchi, diputado nacional del PRO, habló en MDZ Radio sobre la posibilidad de su candidatura como gobernador en Mendoza y su relación con Alfredo Cornejo.

"Estamos trabajando en lo que no se puede hacer de un día para el otro, que es trabajar en los planes de Gobierno. Arrancamos en el mes de febrero con un plan para la provincia de Mendoza concentrado en 4 ejes: vivienda, educación, empleo y transformación digital", comenzó diciendo De Marchi.

Y agregó: "El 31 de julio terminamos la etapa de diagnósticos. Estamos trabajando en la etapa de propuestas. Esperamos tener redactado el documento final el 30 de noviembre, que es la fecha que nos hemos propuesto. Creemos que es fundamental salir de la etapa de improvisación permanente en la cual suelen estar los gobiernos en general, ya no hay más tiempo de improvisar".

Ante la posibilidad de su candidatura a la Gobernación, De Marchi afirmó: “El año que viene, que es electoral, se resolverá de acuerdo al contexto político existente las candidaturas. Me encantaría conducir un proceso de transformación de la provincia y no en un proceso de administración de crisis como suele pasar muchas veces durante años. Queremos trabajar en un proceso virtuoso para que Mendoza vuelva a tener ese empuje, esa diferenciación que tenía en todo el Oeste de la Argentina, que hacia que tuviera casi pleno empleo y un desarrollo de infraestructura potente. Necesitamos trabajar en el sistema educativo, que es el gran diferencial que podríamos tener en Argentina".

Para el diputado, Mendoza tiene problemas centrales que se siguen sosteniendo en el tiempo. "Hay que trabajar fuertemente para corregirlos. No se puede resolver de un día para el otro, pero si se pone primero en la agenda, pueden ir encontrando una solución. Hay 170 mil mendocinos viviendo en villas inestables, por ejemplo. Vivir en una villa no es solo ser pobre, es estar fuera del sistema", esgrimió.

En cuanto al contexto económico futuro, afirmó: "Evidentemente la macroeconomía influye, no es lo mismo desarrollar una provincia en un contexto de desarrollo nacional estable. Si eso no sucede, hay que potenciar las herramientas que como provincia tenemos para tratar áreas concretas. El tema de la educación por ejemplo, que no depende tanto de los recursos, ni del desarrollo de un plan de contenido de la Nación”.

"Confío en que a partir de diciembre en 2023 tiene que haber un nuevo gobierno en Argentina, que tenga un plan de estabilización, ya que con inflación nada puede salir bien, y a partir de ahí armar un plan de desarrollo. Para eso falta un gobierno sensato, razonable, con sentido común, que este Gobierno no ofrece”, añadió.

Respecto a su relación con Alfredo Cornejo, dijo: "Tenemos una relación de respeto, que no coincida con algunos aspectos no tiene nada que ver con que yo tenga problemas en lo personal”. En cuanto a la posibilidad de ser candidato sin su apoyo, expresó: “Por supuesto que puedo llegar a ser candidato sin el aval de Cornejo. Hay que entender que quien resuelve la cosas son las personas con el poder de su voto”.

Reforma de la Suprema Corte de Justicia

Finalmente, De Marchi volvió a dar su opinión con respecto al proyecto de la reforma judicial: "Mendoza necesita un sistema de Justicia exigente que dé resultados a los ciudadanos. Para eso se necesita muchísima independencia formal e informal. Más allá, de este proyecto puntual tenemos que apuntar a temas más profundos que tienen que ver con las condiciones de legibilidad de los jueces, de los ministros de la Corte. Queremos trabajar en la reforma del fuero laboral y penal para que haya un servicio más ágil en favor de la gente, en materia penal ocurre lo mismo, carecemos de una instancia intermedia de apelación entre las Cámaras que oficien de primera instancia".