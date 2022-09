Mostrarse, medir y ser fieles a Cornejo: la estrategia de los intendentes radicales que pelean por la sucesión

El oficialismo simula tener un tránsito político cómodo gracias a las mayorías legislativas y, sobre todo, a que conduce casi todos los departamentos del Gran Mendoza. Pero la carrera por la sucesión agita los ánimos desde hace tiempo. En realidad es en plural: las sucesiones preocupan, pues no solo deben definir quiénes son los candidatos para la provincia sino en Guaymallén, Las Heras, Godoy Cruz, Tupungato y Alvear; departamentos donde los intendentes no pueden reelegirse.

Las dos realidades se cruzan dentro del radicalismo porque justamente los intendentes son los principales aspirantes para la competir por la gobernación, junto con otros referentes como Luis Petri. El problema es que son varios postulantes para un solo cargo y que además de la voluntad popular dependen de la venia del “jefe” de Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo. Pero no solo de eso, según aseguran, pues habrá algún consenso necesario entre los líderes del sector y lo que pueda implicar el cambio de mecanismo electoral. Es que la Boleta Única haría depender menos a los candidatos del efecto arrastre y se potenciaría la imagen individual.

El radical que surja tendrá casi seguro competencia interna y, aseguran dentro de ese partido, la principal competencia será interna para hacerle frente a Omar De Marchi, quien está en carrera dentro del Pro y busca aliados dentro del frente y afuera, con los referentes de los partidos que en 2021 atomizaron el voto "anti K" y "anti Cornejo". Allí cree el dirigente del Pro, cada vez más enfrentado con la cúpula radical, que puede haber un espacio importante para ser competitivo. Además, a pesar de la jefatura de Cornejo, hay otros dirigentes radicales que buscan impulsar a su propio postulante, como Ernesto Sanz y hasta algunos dirigentes nacionales del radicalismo que buscan candidato para promocionar.

De Marchi aparece como el primer rival a vencer por parte de los radicales.

Cambia Mendoza se hizo fuerte en el "conurbano" mendocino y ahí tiene su fuente de poder actual y a futuro. El camino es complejo. El radicalismo apuesta a los intendentes del Gran Mendoza como posibles candidatos a gobernador para el año que viene y toman como base las encuestas de las cuales algunos ya son adictos. En carrera están los jefes comunales de Capital, Ulpiano Suarez; Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar; Las Heras, Daniel Orozco y Guaymallén, Marcelino Iglesias.

Uno por uno

El único que ya se lanzó oficialmente es Orozco, que lo dijo y actuó en consecuencia con una cena de lanzamiento que se hizo en agosto. Ese evento tuvo muchos reparos luego dentro del Frente Cambia Mendoza porque el jefe comunal dejó expuesto a dirigentes que aseguran que no sabían exactamente que iban a un lanzamiento. Orozco hoy sigue dando vueltas por la provincia pero lo más importante: busca apoyo de distintos sectores. Según pudo saber MDZ, a asociaciones de distintos ámbitos les pide reuniones para acercar su plan de gobierno y tener respaldos. Orozco es el más distante de los radicales al cornejismo, pero tiene un cargo partidario y ya ha manifestado que, como ocurre con los otros radicales, está sometido a lo que el propio Cornejo decida sobre su futuro.

Orozco ya se lanzó. García Zalazar espera.

Tadeo García Zalazar corre con la ventaja de ser parte del mismo grupo político del creador de Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo. Es, quizá, el dirigente más cercano y el único capaz de interpretarlo. Esquiva definiciones y autoproclamaciones justamente porque el propio Cornejo abona la tesis de que “promulgarse como candidato” es el primer paso para no serlo. Sin embargo Pero en su rol de presidente de la UCR provincial ha recorrido la provincia durante este último año y en muchas ocasiones lo acompaña su equipo de gestión. Su candidatura está atada a lo que decida Cornejo. Algunos dirigentes del radicalismo que no son cornejistas aseguran que el jefe comunal no mide lo suficiente en las encuestas.

Ulpiano, a quien le queda la posibilidad de un mandato al frente de la Capital (la Constitución permite sólo dos mandatos consecutivos y el resto ya los cumplió), ha acelerado en el último mes sus actividades. El intendente de la Ciudad está en carrera y busca apalancarse en la gestión para ser “el elegido”. Tiene buena relación con Alfredo Cornejo y, de hecho, comenzó a tener protagonismo político con él cuando se transformó en el negociador con los gremios. Aunque esté en competencia, desde el entorno del intendente aseguran que no buscará enfrentamientos internos y buscarán acuerdos. La clave, aseguran, es ganar confianza y construir una imagen para mostrarse competitivo cuando deban elegir al candidato.

Allí apuesta a un cambio clave que puede jugarle a favor a él y en contra a quienes dependen del “aparato”. El año que viene se implementa en Mendoza la Boleta Única de papel como forma de elección y se elimina así el “efecto arrastre”. Por eso será clave el grado de conocimiento que pueden tener los candidatos. Allí radica el interés que tienen los precandidatos en anticipar sus campañas, recorridos y grado de conocimiento. Tadeo García Zalazar tiene una ventaja al ser presidente de la UCR provincial y tiene como “trabajo” recorrer la provincia. Ulpiano lo hace a su modo y, por ejemplo, estuvo en San Rafael hablando de seguridad, en Las Heras de obras y jugando al fútbol en Alvear.

En tanto que Marcelino Iglesias, de Guaymallén, mide bien por sus dos mandatos en los departamentos luego de la gestión peronista de Luis Lobos, quien está en la cárcel por corrupción. Algunos dirigentes sostienen que lo ponen en carrera y él no quiere serlo porque quiere terminar su carrera política que ya lleva varias décadas y hay otros que no descartan que pueda competir.

El exdiputado Luis Petri es, por ahora, el único dirigente fuera de las gestiones locales que asoma para dar pelea para suceder a Rodolfo Suarez. Muchos precandidatos, un mecanismo nuevo de votación (boleta única) y más competencia interna que externa. Ese es el escenario del punto de partida y que hace crece la ansiedad. Por ahora las máximas que respetan casi todos es evitar competencia entre radicales para que uno solo pelee en las PASO frente al Pro y, más por temor que por convicción, que si Corneo es candidato. Por eso habría un solo lugar por el que compiten varios, aunque algunos de los intendentes y otros precandidatos miran de reojo las tres líneas de premios consuelo que hay: postularse como legisladores nacionales, llegar a la Legislatura o potencialmente ser parte de un gabinete que, saben hoy, ya está oxidado.

Encuesta ¿A quién votarías dentro de Cambia Mendoza para ser gobernador o gobernadora? Tadeo García Zalazar Ulpiano Suarez Luis Petri Omar De Marchi Daniel Orozco Mariana Juri Pamela Verasay Marcelino Iglesias Otro