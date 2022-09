Máximo Kirchner, la cena del PJ bonaerense y el gesto de Axel Kicillof

Indefiniciones sobre la realización o no de las PASO; seguridades sobre la situación económica, que si no se resuelve provocará, según Máximo Kirchner, la derrota del Frente de Todos en 2023; y un claro apoyo a la política "pro yankee", como ironizó un presente, aplicada por Sergio Massa para "ver si podemos dar la vuelta", fueron algunos de los temas debatidos ayer por un grupo de referentes del oficialismo en Lomas de Zamora, donde no estuvo Axel Kicillof.

Kirchner decidió volver a hablar con los dirigentes que conducen el PJ bonaerense donde se siente más local que en otros lados: Lomas de Zamora. Allí, el jefe político de esa localidad, Martín Insaurralde, lo recibió acompañado por varios jefes políticos territoriales, aunque fue sugestiva la ausencia del gobernador Axel Kicillof, quien en el día de hoy se mostró gustoso con un par de intendentes en sus habituales visitas a los distritos bonaerenses.

Días atrás, un intendente del Conurbano hacía esa apreciación crítica sobre el gobernador, con quien dicen mantener una correcta relación, pero que no puede pasar más allá de eso por la poca predisposición a juntarse que muestra fuera de las actividades protocolares. "No se come nunca un asado", algo que es casi ritual para la política.

Según trascendió, el presidente del PJ bonaerense, a quien también acusan de haber "cerrado con llave el partido", le habría avisado. También habló con Insaurralde, el jefe de gabinete de Kicillof. Entre los tres, se sabe, la relación no es la que en el frente desearían que fuera. Las distancias y los celos no desaparecieron ni siquiera con la crisis por la que atraviesa el oficialismo.

Más allá de esta situación, a cada uno le sirve la distancia. Queda claro que ninguno haría lo que hace el otro de la misma manera. Para que no quedara ninguna duda que fue una decisión personal, hoy Kicillof participó de dos actividades con intendentes con los que también suele tener más de una diferencia.

En Escobar, estuvo con Ariel Sujarchuk, quien el año pasado fue muy crítico del gobernador y hoy tiene una alianza táctica con Sergio Massa y Máximo Kirchner y, más tarde, se trasladó a La Matanza para acompañar a Fernando Espinoza en la presentación de la Feria del Libro.

"La verdad que pasamos un buen momento con un muy buen asado. Hablamos de todo, de la economía, del atentado a Cristina, de la locura en la que se transformó la actividad política y en el tema de las PASO. De todo, lo único que quedó claro es que tenemos que bajar la inflación y que no somos los únicos que tenemos problemas. Juntos por el Cambio tampoco puede manejar a Mauricio Macri", reconoció uno de los que participaron.

Con respecto a la posibilidad de suspender las PASO, nadie cree que se pueda llegar a tratar aunque sería muy provechosa para el oficialismo, donde es muy poco probable que haya disputa en las fórmulas nacional y provincial. Por supuesto que nadie propuso hacer una interna para discutir candidaturas en ninguno de los dos ámbitos.

En diálogo con MDZ, un jefe comunal reconoció que "la inflación es muy alta. No podemos hablar de las elecciones con muchas expectativas si no resolvemos eso". Algo similar, pero mucho más enfático, fue el joven Kirchner, quien volvió a criticar a Martín Guzmán por la situación económica pero eludió la responsabilidad del presidente Alberto Fernández, sobre quien también tiene muchas críticas en privado . Esta vez la acusación fue contra Mauricio Macri por haber tomado la deuda contra el FMI.