Peronismo y kirchnerismo: el durísimo análisis de Fernando Iglesias

El diputado de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias analizó el momento actual del peronismo y el futuro que le depara. El legislador porteño destacó que "fue muy efectivo en destruir la república pero no logró ningún beneficio" y sentenció que "espero que finalmente la ciudadanía argentina les haga pagar las cuentas de los desastres que han hecho".

Escribiste varios libros sobre el peronismo y el kirchnerismo. ¿Qué título le pondrías a este momento de la Argentina?



Los días más infelices le pondría. Los días más infelices del peronismo han seguido siempre históricamente a los días más felices. Estos eran los del 1946 al 1949 con Miguel Miranda y Evita y terminaron en los días infelices de Gómez Morales. Los días felices de Gelbard terminaron en los días infelices del 'Rodrigazo'. Los días felices de la primera convertibilidad de Menem terminaron en el 2001 y en el ajuste monstruoso que hizo otro peronista. Ahora estamos viviendo los días más infelices que son producto de los días más felices de Néstor Kirchner, donde durante 4 o 5 años tiramos manteca al techo y ahora pagamos la cuenta.

¿Estamos ante el último mandato de esta línea política?

No lo sé pero es lo que espero. El peronismo está agotado, no sólo el kirchnerismo. El peronismo trajo una serie de novedades a la política argentina. Prometió que aboliendo la república iban a instalar el bienestar general y la justicia social. Fue muy efectivo en destruir la república pero no logró ningún beneficio. Espero que finalmente la ciudadanía argentina les haga pagar las cuentas de los desastres que han hecho.

¿Cómo definirías al kirchnerismo en pocas palabras?

El kirchnerismo no es nada más que la etapa actual del peronismo. Tiene modulaciones particulares de la época pero yo no veo nada original. Los que recuerdan un Juan Domingo Perón distinto a los Kirchner se equivocan. En todo han sido similares, en la política económica de distribución y en tirar manteca al techo los primeros años.

¿En qué más se parecen ambos partidos?

En los ajustes que vinieron después y en el ataque a la prensa. Recordemos que Perón directamente expropió el diario La Prensa y se lo dio a la CGT. En las épocas de Perón se torturaba en las comisarías como demuestra el testimonio de Osvaldo Pugliese o Atahualpa Yupanqui. El primer régimen peronista fue aún más autoritario y totalitario que el kirchnerismo. No veo un cambio, sino una adaptación.