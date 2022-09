La inquietante sospecha de un ministro sobre la banda de los copitos

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martin Soria, pidió hoy "no minimizar" el intento de asesinato sufrido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y evaluó que "alguien está detrás" de la banda de los copitos de organizar el ataque contra la exmandataria porque "les ponen abogados y les dan financiación".

"No se puede minimizar un atentado contra la vicepresidenta hablando de una simple banda que se dedicaba a vender copitos. No son un simple grupo de lúmpenes. Lo que verdaderamente está ocurriendo es que la violencia de los discursos generó que una o varias personas se interesen en asesinar a Cristina", señaló Soria en declaraciones a la radio AM 990.

Y en ese sentido, agregó: "Alguien los financia, les facilita medios, les pone las cámaras y les paga los abogados. No son autoconvocados, hay algo más detrás de estos gente". "La oposición necesita violencia. Lo vi a (el expresidente Mauricio) Macri hablando con (el periodista Luis) Majul. Él dijo que está dispuesto a hacer lo que haya que hacer en Argentina, aún si tiene que haber muertos. Eso le tendría que preocupar a toda la sociedad", analizó el ministro.

Además, apuntó a los discursos violentos que generan odio, y consideró que para llegar al atentado contra Cristina Fernández de Kirchner hubo antes "una escalada de violencia simbólica y política" que es parte de una "persecución y el intento de proscripción" contra la figura de la titular del Senado, acusada en el juico que se sigue por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.

Por otra parte, el ministro resaltó el alegato del abogado de la vicepresidenta, Carlos Beraldi, que dejó en claro, en el marco del proceso oral y público a cargo del Tribunal Oral Federal (TOF) número 2 que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola "mintieron y manipularon pruebas" para sustentar la acusación contra la exmandataria.

"En este Ministerio Público Fiscal tenemos a un procurador interino que defiende a la oposición como es Eduardo Casal. Si funcionase de verdad el sistema judicial, estos fiscales estarían siendo investigados y llevados a un tribunal de enjuiciamiento", añadió.

Hoy el abogado Beraldi, afirmó que la fiscalía hizo un "intento desesperado" para mantener una acusación que tenía "certificado de defunción", y sostuvo que Cristina Fernández de Kirchner "no aparece directamente en ningún mensaje" de los involucrados.