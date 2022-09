Fernando Iglesias defenestró a Cristina Fernández de Kirchner

El diputado de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, analizó la causa judicial que atraviesa la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sentenció que "es una delincuente que tiene que aceptar el fallo de la Justicia y redimirse". El legislador porteño también opinó sobre el atentado hacia la funcionaria y expresó que "los oficialistas son inútiles o son cómplices".

-Te voy a decir una frase y me tenés que decir que te genera. “Si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar”.

-Me genera bronca e impotencia. Primero por el tono en el que te hablan. Es el tono en el que le habla un padre a un hijo, una autoridad. Se consideran por encima del resto de la Argentina. Fijate el desparramo que han armado cuando sólo hemos escuchado el alegato. Imaginate a qué están dispuestos si la llegan a condenar. Que los peronistas se hagan cargo una vez.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

-¿Qué sensaciones te dejó el atentado a Cristina Fernández de Kirchner?

-Una sensación de tristeza e impotencia por vivir en un país donde el Gobierno, que es el responsable del orden público, alienta el caos. Cualquier loquito puede hacer cualquier cosa. Me permito recordar que en el mundo hay locos sueltos. Hay una responsabilidad del Gobierno de proteger la integridad física de todos los componentes del arco político. Ahí se desnuda la hipocresía de ellos que dicen que "el clima de odio causó el atentado". Si ves un clima de odio, tenés que proteger a la vicepresidenta. Dejándola desprotegida dejan en evidencia dos opciones: son idiotas e inútiles o son cómplices.



-¿El oficialismo es culpable de recibir la violencia que fomenta?

-Todo el tiempo. Yo soy muy crítico con el peronismo. Bajo ningún aspecto he ido más allá que los propios peronistas. Yo no le dije 'narco' a Aníbal Fernández, se lo dijo Felipe Solá y Daniel Arroyo que después fueron compañeros de él en el Gabinete de Alberto Fernández. Yo no dije que el presidente era un 'mequetrefe' y un ocupa, se lo dijo la diputada Vallejos. Yo no dije que era un borracho al que se lo tenían que llevar, lo dijo Sergio Berni. El propio presidente me ha llamado en las redes 'diputroll', 'imbécil', gorila. Está claro de donde salen este tipo de cosas.

El fiscal Diego Luciani.

-¿Crees que todo lo que está pasando tiene relación con el juicio a Cristina Fernández de Kirchner?

-Está muy claro. Todo este ambiente ya venía bastante mal pero se descontrolo luego de los alegatos del fiscal Diego Luciani. La razón es muy simple, es una especie de homenaje a Luciani. Está claro que no pueden rebatir los argumentos. El kirchnerismo sostiene que la oposición es responsable de lo que hace un loquito. Cristina estuvo 12 años con De Vido a cargo de la obra pública con denuncias penales, con José López, con Ricardo Jaime, con lo que pasó en Once. Pero ellos no son responsables de lo que hizo el ministro De Vido. Tienen una teoría de la causalidad complicada de demostrar.



-Imaginate que Cristina viene acá y te dice “Fernando, me equivoqué. Vos que sos un tipo coherente, te pido por favor que me digas que hacer”. ¿Qué le dirías?

-Que acate a la Justicia. En un país normal, una persona que es una delincuente como Cristina Kirchner tiene que aceptar el fallo de la Justicia y redimirse. Debe pagar en la cárcel las culpas que ha adquirido en la sociedad. Después, cuando salga hablamos.